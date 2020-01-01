Сьогодні керівництво держави вирішить, чи вводити локдаун в Україні
Сьогодні, 14:26
Сьогодні, 30 листопада, керівництво держави проводить консультації, чи потрібно впроваджувати повний локдаун і коли. Про результати повідомлять якнайшвидше, щоб поінформувати людей заздалегідь.
Про це йшлося на традиційній селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції, - йдеться на сайті Офісу президента.
«Нам треба визначитися з реалістичними прогнозами, щоб зрозуміти, чи витримає навантаження наша медична система та наша економіка. Ми розробили економічну програму допомоги, постійно вдосконалюємо систему охорони здоров'я. Треба, щоб і бізнеси, і люди були готовими, якщо уряд вважатиме, що жорсткого карантину не оминути», – зазначив президент.
Водночас були обговорені останні дані щодо розвитку подій. Також повідомили що вже з понеділка розблоковані кошти на придбання тестів на антиген і відсьогодні почнеться їхня закупівля. За відсутності сімейного лікаря чи неможливості зустрічі з ним українці можуть телефонувати на створену гарячу лінію МОЗ, де вони отримають консультацію; за необхідності, до них виїде мобільна бригада, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Голова Національної поліції Ігор Клименко поінформував, що за порушення маскового режиму правоохоронці склали 8600 протоколів.
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Про це йшлося на традиційній селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції, - йдеться на сайті Офісу президента.
«Нам треба визначитися з реалістичними прогнозами, щоб зрозуміти, чи витримає навантаження наша медична система та наша економіка. Ми розробили економічну програму допомоги, постійно вдосконалюємо систему охорони здоров'я. Треба, щоб і бізнеси, і люди були готовими, якщо уряд вважатиме, що жорсткого карантину не оминути», – зазначив президент.
Водночас були обговорені останні дані щодо розвитку подій. Також повідомили що вже з понеділка розблоковані кошти на придбання тестів на антиген і відсьогодні почнеться їхня закупівля. За відсутності сімейного лікаря чи неможливості зустрічі з ним українці можуть телефонувати на створену гарячу лінію МОЗ, де вони отримають консультацію; за необхідності, до них виїде мобільна бригада, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Голова Національної поліції Ігор Клименко поінформував, що за порушення маскового режиму правоохоронці склали 8600 протоколів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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