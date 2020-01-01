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Сьогодні керівництво держави вирішить, чи вводити локдаун в Україні

Сьогодні керівництво держави вирішить, чи вводити локдаун в Україні
Сьогодні, 30 листопада, керівництво держави проводить консультації, чи потрібно впроваджувати повний локдаун і коли. Про результати повідомлять якнайшвидше, щоб поінформувати людей заздалегідь.

Про це йшлося на традиційній селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції, - йдеться на сайті Офісу президента.

«Нам треба визначитися з реалістичними прогнозами, щоб зрозуміти, чи витримає навантаження наша медична система та наша економіка. Ми розробили економічну програму допомоги, постійно вдосконалюємо систему охорони здоров'я. Треба, щоб і бізнеси, і люди були готовими, якщо уряд вважатиме, що жорсткого карантину не оминути», – зазначив президент.

Водночас були обговорені останні дані щодо розвитку подій. Також повідомили що вже з понеділка розблоковані кошти на придбання тестів на антиген і відсьогодні почнеться їхня закупівля. За відсутності сімейного лікаря чи неможливості зустрічі з ним українці можуть телефонувати на створену гарячу лінію МОЗ, де вони отримають консультацію; за необхідності, до них виїде мобільна бригада, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Голова Національної поліції Ігор Клименко поінформував, що за порушення маскового режиму правоохоронці склали 8600 протоколів.

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Теги: локдаун, Україна
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