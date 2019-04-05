На волинян, які боргують за газ, подаватимуть до суду





Найбільше боржників проживає у Луцьку, Нововолинську, Ковелі та Володимирі-Волинському, пише



Борг мешканців цих населених пунктів складає майже 233 млн грн. У компанії зазначають: така ситуація загрожує системі газопостачання регіону.



"В середньому одне домогосподарство боргує менше однієї тисячі гривень. Нині для сім’ї це не такі вже й великі кошти. Та в цілому перед компанією боргові зобов’язання волинян складають велику суму – 400 млн грн. Така ситуація ставить під загрозу закупівлю газу і його постачання населенню. Якщо ми не вирішимо проблему з заборгованістю, люди можуть просто залишитися взимку без газу", – застерігає директор ТОВ "Волиньгаз Збут" Микола Тищук.



У компанії наголошують: попри те, що під час карантину "Волиньгаз Збут" не застосовує до боржників штрафних санкцій та не припиняє газопостачання, рахунки потрібно оплачувати вчасно. Адже карантин закінчиться, а борг з платіжок нікуди не зникне. Тоді постане питання про відключення газу.



Наразі компанія вже направила понад п’ять тисяч досудових попереджень споживачам, які не сплачують за газ понад три місяці. У разі несплати боргу, товариство змушене буде звернутися до суду.



Довідка: ТОВ "Волиньгаз Збут" – стабільний постачальник природного газу на території Волинської області з 2015 року. На сьогодні послугами компанії користуються 250 тисяч побутових споживачів, понад 1200 промислових підприємств та більш як 200 бюджетних установ. ТОВ "Волиньгаз Збут" має безстрокову ліцензію на постачання природного газу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад 150 тисяч клієнтів ТОВ "Волиньгаз Збут" мають боргові зобов’язання перед компанією.Найбільше боржників проживає у Луцьку, Нововолинську, Ковелі та Володимирі-Волинському, пише Економічна правда Борг мешканців цих населених пунктів складає майже 233 млн грн. У компанії зазначають: така ситуація загрожує системі газопостачання регіону."В середньому одне домогосподарство боргує менше однієї тисячі гривень. Нині для сім’ї це не такі вже й великі кошти. Та в цілому перед компанією боргові зобов’язання волинян складають велику суму – 400 млн грн. Така ситуація ставить під загрозу закупівлю газу і його постачання населенню. Якщо ми не вирішимо проблему з заборгованістю, люди можуть просто залишитися взимку без газу", – застерігає директор ТОВ "Волиньгаз Збут"У компанії наголошують: попри те, що під час карантину "Волиньгаз Збут" не застосовує до боржників штрафних санкцій та не припиняє газопостачання, рахунки потрібно оплачувати вчасно. Адже карантин закінчиться, а борг з платіжок нікуди не зникне. Тоді постане питання про відключення газу.Наразі компанія вже направила понад п’ять тисяч досудових попереджень споживачам, які не сплачують за газ понад три місяці. У разі несплати боргу, товариство змушене буде звернутися до суду.Довідка: ТОВ "Волиньгаз Збут" – стабільний постачальник природного газу на території Волинської області з 2015 року. На сьогодні послугами компанії користуються 250 тисяч побутових споживачів, понад 1200 промислових підприємств та більш як 200 бюджетних установ. ТОВ "Волиньгаз Збут" має безстрокову ліцензію на постачання природного газу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію