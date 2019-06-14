У Луцьку в багатоквартирному будинку тріснула стіна і провалилась підлога. ВІДЕО

Світлани Ярмощук проавлилась підлога.



Її квартира розташована на першому поверсі будинку, йдеться в сюжеті



Спершу він був шириною з сірникову коробку. Однак, кожного дня підлога осідає все глибше. Сьогодні між стіною і підлогою вже можна поставити ребром смартфон.



У квартирі жінка живе разом із донькою Аліною. Саме Аліна прокинулася зранку у суботу, бо почула дивний шум з-під підлоги. Так, ніби звідкись швидко біжить вода. Вже після того мешканки побачили, що трапилося з їхньою ванною кімнатою.





"Тут постійно затоплюється. Минулого року на всю хати смерділо фекаліями. Це кожен раз: у нас тільки зима - у підвалі прорив труби і ми маємо проблему. Воно назбирувалося, і врешті ми маємо те, що маємо. Зверталися постійно. Але ну, приїдуть, поставлять шматок труби, але кожен рік це стається", – розповідає Світлана.



Тоді, у суботу, працівники житлово-комунального підприємства №3, яке й опікується будинком, виявили, де саме прорвало трубу, і перекрили водопостачання всьому будинку. Ремонтувати прийшли у понеділок, 30 листопада. Залатали прорив, прибрали місце роботи. А осілу підлогу ванної Світлані сказали ремонтувати самотужки.





Жінка обурена: якщо підлога осіла через несправність комунальних мереж, чому ремонт має бути за кошти власників квартири? До того ж, ремонтувати треба негайно, адже хто знає, чи одного ранку ванна не провалиться повністю під землю.



Від раптового просідання підлоги постраждала ще одна квартира цього будинку. Сусідка Світлани Оксана Мельник того суботнього ранку мусила рятувати свою стареньку маму, яку заблокувало у кімнаті. Жінка ногою вибивала двері, адже через осідання підлоги вони не відкривалися. Зверху над дверима – майже зруйнована стіна, яка загрожувала впасти просто на літню маму. Оксана Мельник каже, що не має грошей зараз її відремонтувати.





Жінки впевнені, що їх проблеми сталися через часті прориви труб, а отже і ремонт їм повинні компенсувати комунальники.







У комунальників своя правда. Очільник ЖКП №3 Руслан Юлдашев говорить, що просідання підлоги трапилося не через прорив труби.



"У них нема підвального приміщення. Коли будівельники будували, вони, мабуть, не розраховували, що будинок буде 50 чи більше років експлуатуватися.



Під час будівництва була протрамбовка ґрунту, і на неї покладена бетонна стяжка. За 40-50 років ґрунт просів, і між стяжкою утворилися пустоти.Ванна експлуатується вже багато років, тому одного дня стяжка теж просіла і знову вперлася у землю. Це приватна власність, тому люди повинні самі це робити", – говорить комунальник.



За його словами, те, за що відповідає ЖКП, вони відремонтують. Решта –- справа мешканців. Адже пошкодилися внутрішньоквартирні перегородки, за які відповідають власники будинків. Такі пошкодження не несуть жодних ризиків для конструкції будинку, впенений Руслан Юлдашев.



Мешканці у свою чергу бояться, аби не повторилася історія, що трапилася на вулиці Рівненській, 119 у 2012 році. Тоді в результаті обвалу п'ятиповерхівки загинули дві людини.



Тим часом Світлана Ярмощук написала заяву у поліцію, і попросила змусити відповідальних осіб відшкодувати збитки. Ванною в квартирі поки не користуються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У багатоквартирному будинку на проспекті Перемоги, 25 у Луцьку просіла стіна, а в квартиріпроавлилась підлога.Її квартира розташована на першому поверсі будинку, йдеться в сюжеті ІА "Конкурент" . Зранку у суботу, 28 листопада жінка зайшла у ванну кімнату, і ледь не впала. За ніч лівий бік підлоги осів настільки, що між ним та стіною утворився отвір.Спершу він був шириною з сірникову коробку. Однак, кожного дня підлога осідає все глибше. Сьогодні між стіною і підлогою вже можна поставити ребром смартфон.У квартирі жінка живе разом із донькою. Саме Аліна прокинулася зранку у суботу, бо почула дивний шум з-під підлоги. Так, ніби звідкись швидко біжить вода. Вже після того мешканки побачили, що трапилося з їхньою ванною кімнатою."Тут постійно затоплюється. Минулого року на всю хати смерділо фекаліями. Це кожен раз: у нас тільки зима - у підвалі прорив труби і ми маємо проблему. Воно назбирувалося, і врешті ми маємо те, що маємо. Зверталися постійно. Але ну, приїдуть, поставлять шматок труби, але кожен рік це стається", – розповідає Світлана.Тоді, у суботу, працівники житлово-комунального підприємства №3, яке й опікується будинком, виявили, де саме прорвало трубу, і перекрили водопостачання всьому будинку. Ремонтувати прийшли у понеділок, 30 листопада. Залатали прорив, прибрали місце роботи. А осілу підлогу ванної Світлані сказали ремонтувати самотужки.Жінка обурена: якщо підлога осіла через несправність комунальних мереж, чому ремонт має бути за кошти власників квартири? До того ж, ремонтувати треба негайно, адже хто знає, чи одного ранку ванна не провалиться повністю під землю.Від раптового просідання підлоги постраждала ще одна квартира цього будинку. Сусідка Світланитого суботнього ранку мусила рятувати свою стареньку маму, яку заблокувало у кімнаті. Жінка ногою вибивала двері, адже через осідання підлоги вони не відкривалися. Зверху над дверима – майже зруйнована стіна, яка загрожувала впасти просто на літню маму. Оксана Мельник каже, що не має грошей зараз її відремонтувати.Жінки впевнені, що їх проблеми сталися через часті прориви труб, а отже і ремонт їм повинні компенсувати комунальники.У комунальників своя правда. Очільник ЖКП №3говорить, що просідання підлоги трапилося не через прорив труби."У них нема підвального приміщення. Коли будівельники будували, вони, мабуть, не розраховували, що будинок буде 50 чи більше років експлуатуватися.Під час будівництва була протрамбовка ґрунту, і на неї покладена бетонна стяжка. За 40-50 років ґрунт просів, і між стяжкою утворилися пустоти.Ванна експлуатується вже багато років, тому одного дня стяжка теж просіла і знову вперлася у землю. Це приватна власність, тому люди повинні самі це робити", – говорить комунальник.За його словами, те, за що відповідає ЖКП, вони відремонтують. Решта –- справа мешканців. Адже пошкодилися внутрішньоквартирні перегородки, за які відповідають власники будинків. Такі пошкодження не несуть жодних ризиків для конструкції будинку, впенений Руслан Юлдашев.Мешканці у свою чергу бояться, аби не повторилася історія, що трапилася на вулиці Рівненській, 119 у 2012 році. Тоді в результаті обвалу п'ятиповерхівки загинули дві людини.Тим часом Світлана Ярмощук написала заяву у поліцію, і попросила змусити відповідальних осіб відшкодувати збитки. Ванною в квартирі поки не користуються.

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