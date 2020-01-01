У місті на Волині горіла квартира. ВІДЕО





Про це



Як відомо зі слів сусідів, у приміщенні перебували люди. Їх збудили і випхали з приміщення.



За інформацією очевидців, біля будинку були машини "швидкої" та поліції.



На місці працюють рятувальники.



Деталі згодом.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Інтернет-видання «БУГ» (@bugorgua)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30-го листопада у Нововолинську в будинку 64, на вулиці Нововолинській (біля пожежної частини) трапилася пожежа в квартирі на третьому поверсі.Про це БУГу повідомили свідки події.Як відомо зі слів сусідів, у приміщенні перебували люди. Їх збудили і випхали з приміщення.За інформацією очевидців, біля будинку були машини "швидкої" та поліції.На місці працюють рятувальники.Деталі згодом.

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