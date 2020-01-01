У місті на Волині горіла квартира. ВІДЕО
Сьогодні, 23:03
30-го листопада у Нововолинську в будинку 64, на вулиці Нововолинській (біля пожежної частини) трапилася пожежа в квартирі на третьому поверсі.
Про це БУГу повідомили свідки події.
Як відомо зі слів сусідів, у приміщенні перебували люди. Їх збудили і випхали з приміщення.
За інформацією очевидців, біля будинку були машини "швидкої" та поліції.
На місці працюють рятувальники.
Деталі згодом.
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Про це БУГу повідомили свідки події.
Як відомо зі слів сусідів, у приміщенні перебували люди. Їх збудили і випхали з приміщення.
За інформацією очевидців, біля будинку були машини "швидкої" та поліції.
На місці працюють рятувальники.
Деталі згодом.
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