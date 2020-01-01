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У місті на Волині горіла квартира. ВІДЕО

У місті на Волині горіла квартира. ВІДЕО
30-го листопада у Нововолинську в будинку 64, на вулиці Нововолинській (біля пожежної частини) трапилася пожежа в квартирі на третьому поверсі.

Про це БУГу повідомили свідки події.

Як відомо зі слів сусідів, у приміщенні перебували люди. Їх збудили і випхали з приміщення.

За інформацією очевидців, біля будинку були машини "швидкої" та поліції.

На місці працюють рятувальники.

Деталі згодом.


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Теги: Нововоинськ
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