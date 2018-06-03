У лісі на Волині зловили молодика, який незаконно зрізував дерева





Зазнчається, що на місці порубки затримали жителя одного із сіл району, 1998 року народження, - інформує поліція Володимира-Волинського.



Порушника притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 65 КУпАП "Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка". Тепер чоловіку загрожує покарання у вигляді штрафу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Оваднівської ОТГ Володимир-Волинського району виявили незаконну рубку дерев.Зазнчається, що на місці порубки затримали жителя одного із сіл району, 1998 року народження, - інформує поліція Володимира-Волинського.Порушника притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 65 КУпАП "Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка". Тепер чоловіку загрожує покарання у вигляді штрафу.

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