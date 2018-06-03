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У лісі на Волині зловили молодика, який незаконно зрізував дерева

У лісі на Волині зловили молодика, який незаконно зрізував дерева
На території Оваднівської ОТГ Володимир-Волинського району виявили незаконну рубку дерев.

Зазнчається, що на місці порубки затримали жителя одного із сіл району, 1998 року народження, - інформує поліція Володимира-Волинського.

Порушника притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 65 КУпАП "Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка". Тепер чоловіку загрожує покарання у вигляді штрафу.


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Теги: ліс, порубка
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