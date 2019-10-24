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Двоє рідних братів з Рівненщини викрали автомобіль на Волині

Двоє рідних братів з Рівненщини викрали автомобіль на Волині
Двом мешканцям міста Вараш Рівненської області повідомили про підозру у викраденні автомобіля на Волині, поєднаному з проникненням у інше сховище.

Зазначається, що вночі 18 травня 2020 року 31-річний та 22-річний рідні брати приїхали у селище Колки, проникли на подвір'я одного з будинків, викрали автомобіль Audi A4, заподіявши його власнику матеріальну шкоду на суму понад 19 тисяч гривень, та утекли з місця злочину, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.

Затриманим чоловікам повідомили про підозру у вчиненні цього злочину. Наразі вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Довідково: санкцією ч.2 ст. 289 КК України за вчинення за попередньою змовою групою осіб незаконного заволодіння транспортним засобом, поєднаного з проникненням в інше сховище, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна.

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Теги: авто, крадіжка, Рівненщина, брати, Волинь
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