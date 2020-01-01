2 грудня на Волині: гортаючи календар

День народження 2 грудня святкує журналістка(на фото) та директор Центральної міської бібліотеки для дітейТакож особисте свято сьогодні у перукарята громадської діячкиІнформаційне агентство ВолиньPost вітає їх з цим святом, а також усіх волинян, для кого цей день є особливим, та зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.Щорічно 2 грудня у світі відзначається Міжнародний день боротьби за скасування рабства.На Волинь цього дня у 2008 році приїжджав Президент України Віктор Ющенко.2 грудня 2010 році у Луцьку застрелився підприємець, президент волейбольного клубу «Лучеськ-Підшипник» Сергій Семенюк.У 2012 році цього дня стало відомо, що Віталій Кварцяний йде з запорізького «Металурга». Влітку 2013-го він повернуся на тренерську лаву луцької «Волині».