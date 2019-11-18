У Шацьку автомобіль влетів в електроопору та перекинувся





Про це Інформаційному агентству



Аварія трапилася вчора, 1 грудня, пізно ввечері.



22-річний водій, керуючи автомобілем AudiA6, не вибрав безпечної швидкості та влетів в електроопору. Внаслідок зіткнення авто перевернулось.



Як відомо, на місці події працювала карета швидкої допомоги та правоохоронці. Водій отримав численні важкі травми та був госпіталізований у лікарню.



В автомобілі був також пасажир, проте хлопець не постраждав.



Головне фото ілюстративне.

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