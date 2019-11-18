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У Шацьку автомобіль влетів в електроопору та перекинувся

У Шацьку автомобіль влетів в електроопору та перекинувся
У Шацьку трапилась дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждав водій легковика.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Аварія трапилася вчора, 1 грудня, пізно ввечері.

22-річний водій, керуючи автомобілем AudiA6, не вибрав безпечної швидкості та влетів в електроопору. Внаслідок зіткнення авто перевернулось.

Як відомо, на місці події працювала карета швидкої допомоги та правоохоронці. Водій отримав численні важкі травми та був госпіталізований у лікарню.

В автомобілі був також пасажир, проте хлопець не постраждав.

Головне фото ілюстративне.

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Теги: Шацьк, аварія
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