У Шацьку автомобіль влетів в електроопору та перекинувся
Сьогодні, 09:47
У Шацьку трапилась дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждав водій легковика.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Аварія трапилася вчора, 1 грудня, пізно ввечері.
22-річний водій, керуючи автомобілем AudiA6, не вибрав безпечної швидкості та влетів в електроопору. Внаслідок зіткнення авто перевернулось.
Як відомо, на місці події працювала карета швидкої допомоги та правоохоронці. Водій отримав численні важкі травми та був госпіталізований у лікарню.
В автомобілі був також пасажир, проте хлопець не постраждав.
Головне фото ілюстративне.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Аварія трапилася вчора, 1 грудня, пізно ввечері.
22-річний водій, керуючи автомобілем AudiA6, не вибрав безпечної швидкості та влетів в електроопору. Внаслідок зіткнення авто перевернулось.
Як відомо, на місці події працювала карета швидкої допомоги та правоохоронці. Водій отримав численні важкі травми та був госпіталізований у лікарню.
В автомобілі був також пасажир, проте хлопець не постраждав.
Головне фото ілюстративне.
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