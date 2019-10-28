Колишня вчителька волинської школи відзначила 95-річчя

Катерина Пишняк – жителька села Чевель, яка багато десятиліть навчала дітей у місцевій школі, займала активну громадську позицію, було учасницею багатьох культурно-освітніх заходів, які проводились на Старовижівщині.



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У 1949 року її направили до Старовижівського району працювати на освітянській ниві. А народилась Катерина Онисимівна на Сумщині. На її долю випало пережити колективізацію, переїзд із сім'єю на Донбас, де її застав страшний Голодомор 1932-1933 років. Крім того, у період війни Катерина Пишняк була вивезена на примусові роботи у Німеччину. Після звільнення їй довелось ще стати учасницею війни, в армії вона навіть дослужилась до звання єфрейтора.



Суворі випробовування не похитнули у серці жінки віри у добро. І ось уже 95 років Катерина Онисимівна дарує знайомим, близьким, односельчанам тепло своєї душі, завжди демонструє людяність, повагу і чуйне ставлення до кожного, любов до рідного краю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1 грудня 95-й день народження зустріла– жителька села Чевель, яка багато десятиліть навчала дітей у місцевій школі, займала активну громадську позицію, було учасницею багатьох культурно-освітніх заходів, які проводились на Старовижівщині.Про це повідомляє "Район. Стара Вижівка" У 1949 року її направили до Старовижівського району працювати на освітянській ниві. А народилась Катерина Онисимівна на Сумщині. На її долю випало пережити колективізацію, переїзд із сім'єю на Донбас, де її застав страшний Голодомор 1932-1933 років. Крім того, у період війни Катерина Пишняк була вивезена на примусові роботи у Німеччину. Після звільнення їй довелось ще стати учасницею війни, в армії вона навіть дослужилась до звання єфрейтора.Суворі випробовування не похитнули у серці жінки віри у добро. І ось уже 95 років Катерина Онисимівна дарує знайомим, близьким, односельчанам тепло своєї душі, завжди демонструє людяність, повагу і чуйне ставлення до кожного, любов до рідного краю.

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