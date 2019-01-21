У горах на Львівщині заблукала молода пара





1 грудня о 17:54 до до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в сел. Славське Сколівського району на горі «Погар» заблукали два туристи,



До місця виклику негайно виїхали рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи Загону технічної служби ГУ ДСНС України у Львівській області. Як з’ясувалось, туристи – це молода пара (хлопець 1996 року народження та дівчина 2003 року народження), жителі м. Радехів. Із загубленими туристами був телефонний зв'язок, то ж їх вдалось швидко віднайти, зорієнтувати та за допомогою звукових сигналів автомобіля вивести до підніжжя гори, медичної допомоги не потребували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Львівщині рятувальники відшукали двох туристів, що загубились в горах.1 грудня о 17:54 до до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в сел. Славське Сколівського району на горі «Погар» заблукали два туристи, інформує ДСНС у Львівській області.До місця виклику негайно виїхали рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи Загону технічної служби ГУ ДСНС України у Львівській області. Як з’ясувалось, туристи – це молода пара (хлопець 1996 року народження та дівчина 2003 року народження), жителі м. Радехів. Із загубленими туристами був телефонний зв'язок, то ж їх вдалось швидко віднайти, зорієнтувати та за допомогою звукових сигналів автомобіля вивести до підніжжя гори, медичної допомоги не потребували.

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