Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 3 грудня





Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.



Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5º морозу, вдень від 2º морозу до 3º тепла.



У Луцьку завтра, 3 грудня, очікується хмарна з проясненнями погода, без опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4º морозу, вдень від 1º морозу до 1º тепла

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області синоптики прогнозують завтра, 3 грудня, хмарну з проясненнями погоду. Без опадів. Місцями ожеледиця.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5º морозу, вдень від 2º морозу до 3º тепла.У Луцьку завтра, 3 грудня, очікується хмарна з проясненнями погода, без опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4º морозу, вдень від 1º морозу до 1º тепла

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