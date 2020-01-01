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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 3 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 3 грудня
У Волинській області синоптики прогнозують завтра, 3 грудня, хмарну з проясненнями погоду. Без опадів. Місцями ожеледиця.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5º морозу, вдень від 2º морозу до 3º тепла.

У Луцьку завтра, 3 грудня, очікується хмарна з проясненнями погода, без опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4º морозу, вдень від 1º морозу до 1º тепла

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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