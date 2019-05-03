вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Мешканці громади поблизу Луцька нарікають на роботу громадського транспорту

Мешканці громади поблизу Луцька нарікають на роботу громадського транспорту
Мешканці Підгайцівської ОТГ під Луцьком нарікають на незадовільну роботу громадського транспорту.

Про це інформує власкор "ВолиньUA".

На сесії сільради Підгайцівської ОТГ депутати розглянули питання незадовільної роботи громадського транспорту.

Мешканці громади нарікають на роботу автобусних маршруток сполученням Луцьк - Крупа і Підгайці - Забороль. Людей не влаштовує частково графік роботи і те, що вони не можуть добратися до місця призначення через обмеження кількості перевезення пасажирів. Також вони скаржаться на хамство водіїв.

"Проблема є. Ми готові прийняти будь-якого перевізника. Можливо, будемо запускати свій автобус", - сказав голова ОТГ Юрій Семенюк.
Депутати сільради наразі вирішили звернутися у Волинську ОДА щодо оптимізації роботи громадського транспорту.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Підгайцівська ОТГ, сесія, маршрутка, автобус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
4 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Мешканці громади поблизу Луцька нарікають на роботу громадського транспорту
03 грудень, 23:36
У Луцьку зіткнулись три автомобілі. ФОТО
03 грудень, 22:44
П’яний чиновник на смерть збив пішохода на Хмельниччині
03 грудень, 22:18
У місті на Волині за 6 мільйонів доларів модернізували систему водопостачання. ФОТО
03 грудень, 21:35
Схожі новини
Автобус щодня долає відстань у 170 кілометрів: як у громаді біля Луцька організували доїзд медиків на роботу Автобус щодня долає відстань у 170 кілометрів: як у громаді біля Луцька організували доїзд медиків на роботу
05 травень, 21:19
Через два тижні у Луцьку перестане їздити маршрутка №4 Через два тижні у Луцьку перестане їздити маршрутка №4
03 травень, 2019, 22:19
Збив трьох дівчат: у Києві влаштували самосуд над водієм маршрутки. ВІДЕО 18+ Збив трьох дівчат: у Києві влаштували самосуд над водієм маршрутки. ВІДЕО 18+
22 березень, 2019, 00:21
У схемах руху луцьких маршруток – зміни. ВІДЕО У схемах руху луцьких маршруток – зміни. ВІДЕО
10 лютий, 2019, 22:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Львові батьки не давали переливати кров дитині при операції: медики знайшли вихід
03 грудень, 13:14
 1
4 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Мешканці громади поблизу Луцька нарікають на роботу громадського транспорту
03 грудень, 23:36
 0
У Луцьку зіткнулись три автомобілі. ФОТО
03 грудень, 22:44
 0
П’яний чиновник на смерть збив пішохода на Хмельниччині
03 грудень, 22:18
 0
Медіа
відео
1/8