Мешканці громади поблизу Луцька нарікають на роботу громадського транспорту





Про це інформує власкор



На сесії сільради Підгайцівської ОТГ депутати розглянули питання незадовільної роботи громадського транспорту.



Мешканці громади нарікають на роботу автобусних маршруток сполученням Луцьк - Крупа і Підгайці - Забороль. Людей не влаштовує частково графік роботи і те, що вони не можуть добратися до місця призначення через обмеження кількості перевезення пасажирів. Також вони скаржаться на хамство водіїв.



"Проблема є. Ми готові прийняти будь-якого перевізника. Можливо, будемо запускати свій автобус", - сказав голова ОТГ Юрій Семенюк.

Депутати сільради наразі вирішили звернутися у Волинську ОДА щодо оптимізації роботи громадського транспорту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці Підгайцівської ОТГ під Луцьком нарікають на незадовільну роботу громадського транспорту.Про це інформує власкор "ВолиньUA" На сесії сільради Підгайцівської ОТГ депутати розглянули питання незадовільної роботи громадського транспорту.Мешканці громади нарікають на роботу автобусних маршруток сполученням Луцьк - Крупа і Підгайці - Забороль. Людей не влаштовує частково графік роботи і те, що вони не можуть добратися до місця призначення через обмеження кількості перевезення пасажирів. Також вони скаржаться на хамство водіїв."Проблема є. Ми готові прийняти будь-якого перевізника. Можливо, будемо запускати свій автобус", - сказав голова ОТГДепутати сільради наразі вирішили звернутися у Волинську ОДА щодо оптимізації роботи громадського транспорту.

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