На Волині медзакладу придбали сучасний рентген-апарат





Про це стало відомо 3-го грудня на засіданні виконкому, повідомляє



Заступниця директора з медичної частини Олімпіада Галас повідомила, що з жовтня введений в експлуатацію цифровий рентгенапарат EcoVIEM 9 Plus, на який з міського бюджету витратили 2 мільйони гривень.



На засіданні виконкому затвердили нові ціни на послуги дослідження, якщо пацієнти роблять його без направлення лікаря НЦМЛ. Вартість рентгенографії частин тіла залежить від розміру плівки і становить від 41 до 252 гривень.



Олімпіада Галас зазначила, що знімок можна забрати і в електронному вигляді, тоді за плівку платити не потрібно. Адже за допомогою нового апарату пацієнти зможуть отримувати результати рентгенологічного дослідження на електронну пошту або телефон.



Повідомили також, що вартість рентгену грудної клітки на плівці – 79 гривень, без плівки – 49 гривень.



Оплатити послугу можна через реквізити в терміналі безпосередньо в лікарні або в банку.



Як повідомляли на фейсбук-сторінці НЦМЛ, використання нового обладнання дозволить покращити якість рентгенодіагностики та зменшить променеве навантаження для пацієнта. Рентген-апарат в автоматичному режимі визначатиме дозу опромінення, яку отримав пацієнт при рентгенообстеженні. Знаходиться він на першому поверсі міської поліклініки.





До слова, якщо пацієнта направляє на рентген сімейний лікар Центру ПМСД, за послугу також необхідно платити. Як пояснювала журналістам БУГу головна лікарка медзакладу Ольга Попіка, наказом Міністерства охорони здоров’я від 19.03.2018 № 504 “Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги” затверджений виключний перелік лабораторних та інструментальних діагностичних досліджень, що здійснюються у межах медичних послуг з надання первинної допомоги. Рентгенографія туди не включена і ці послуги НЦМЛ (лікарня вторинної ланки) надає на платній основі.



Фото на головній – знімок легень, зроблений на новому рентген-аппараті

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку із купівлею нового апарату збільшується вартість послуг на рентген у Нововолинській центральній міській лікарні.Про це стало відомо 3-го грудня на засіданні виконкому, повідомляє БУГ Заступниця директора з медичної частиниповідомила, що з жовтня введений в експлуатацію цифровий рентгенапарат EcoVIEM 9 Plus, на який з міського бюджету витратили 2 мільйони гривень.На засіданні виконкому затвердили нові ціни на послуги дослідження, якщо пацієнти роблять його без направлення лікаря НЦМЛ. Вартість рентгенографії частин тіла залежить від розміру плівки і становить від 41 до 252 гривень.Олімпіада Галас зазначила, що знімок можна забрати і в електронному вигляді, тоді за плівку платити не потрібно. Адже за допомогою нового апарату пацієнти зможуть отримувати результати рентгенологічного дослідження на електронну пошту або телефон.Повідомили також, що вартість рентгену грудної клітки на плівці – 79 гривень, без плівки – 49 гривень.Оплатити послугу можна через реквізити в терміналі безпосередньо в лікарні або в банку.Як повідомляли на фейсбук-сторінці НЦМЛ, використання нового обладнання дозволить покращити якість рентгенодіагностики та зменшить променеве навантаження для пацієнта. Рентген-апарат в автоматичному режимі визначатиме дозу опромінення, яку отримав пацієнт при рентгенообстеженні. Знаходиться він на першому поверсі міської поліклініки.До слова, якщо пацієнта направляє на рентген сімейний лікар Центру ПМСД, за послугу також необхідно платити. Як пояснювала журналістам БУГу головна лікарка медзакладу, наказом Міністерства охорони здоров’я від 19.03.2018 № 504 “Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги” затверджений виключний перелік лабораторних та інструментальних діагностичних досліджень, що здійснюються у межах медичних послуг з надання первинної допомоги. Рентгенографія туди не включена і ці послуги НЦМЛ (лікарня вторинної ланки) надає на платній основі.

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