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Курс валют у Луцьку на 4 грудня

Курс валют у Луцьку на 4 грудня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.32, а продаж – 28.45.

Євро при купівлі становить – 34.30, продажу – 34.50.

Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.38.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.60, продаж – 7.68.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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