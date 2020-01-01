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Де на Волині не буде світла 5 грудня

Де на Волині не буде світла 5 грудня
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 5 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.

Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»

Зокрема відключення запланували у Камінь-Каширському районі. З 10:00 до 17:00 години електроенергія буде відсутня у ВПУ-4, адмінприміщенні, котельні, їдальні та гуртожитоку. У місті Камінь-Каширський на вул. Чкалова та вул. Волі.

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Теги: світло, відключення, Волинь, Луцьк
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