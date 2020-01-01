Де на Волині не буде світла 5 грудня





Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»



Зокрема відключення запланували у Камінь-Каширському районі. З 10:00 до 17:00 години електроенергія буде відсутня у ВПУ-4, адмінприміщенні, котельні, їдальні та гуртожитоку. У місті Камінь-Каширський на вул. Чкалова та вул. Волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 5 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»Зокрема відключення запланували у Камінь-Каширському районі. З 10:00 до 17:00 години електроенергія буде відсутня у ВПУ-4, адмінприміщенні, котельні, їдальні та гуртожитоку. У місті Камінь-Каширський на вул. Чкалова та вул. Волі.

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