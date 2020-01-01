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Обрали голову Луцької районної ради

Обрали голову Луцької районної ради
Сьогодні, 4 грудня, відбулося перше пленарне сесійне засідання Луцької районної ради VIII, під час якого обрали голову райради. Ним став представник від партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Олександр Омельчук.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила народна депутатка України з Волині Ірина Констанкевич.

Олександр Омельчук має дві вищі освіти - економічну та юридичну, 20 років працював на керівних посадах у бізнесі, був депутатом Ківерцівської районної та Волинської обласної рад.

До слова, серед 54 депутатів - 14 від партії "ЗА МАЙБУТНЄ". Це найбільша кількість депутатських мандатів серед усіх політичних сил, які представлені в райраді.

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Теги: голова Луцької райради, перше засідання
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