Обрали голову Луцької районної ради
Сьогодні, 13:43
Сьогодні, 4 грудня, відбулося перше пленарне сесійне засідання Луцької районної ради VIII, під час якого обрали голову райради. Ним став представник від партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Олександр Омельчук.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила народна депутатка України з Волині Ірина Констанкевич.
Олександр Омельчук має дві вищі освіти - економічну та юридичну, 20 років працював на керівних посадах у бізнесі, був депутатом Ківерцівської районної та Волинської обласної рад.
До слова, серед 54 депутатів - 14 від партії "ЗА МАЙБУТНЄ". Це найбільша кількість депутатських мандатів серед усіх політичних сил, які представлені в райраді.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила народна депутатка України з Волині Ірина Констанкевич.
Олександр Омельчук має дві вищі освіти - економічну та юридичну, 20 років працював на керівних посадах у бізнесі, був депутатом Ківерцівської районної та Волинської обласної рад.
До слова, серед 54 депутатів - 14 від партії "ЗА МАЙБУТНЄ". Це найбільша кількість депутатських мандатів серед усіх політичних сил, які представлені в райраді.
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