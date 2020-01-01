Осінньо-зимові правила викладання бруківки від майстрів LeBruk*





Про те, як правильно обрати час для укладання бруківки



Існує думка, що бруківку можна укладати будь-коли, і на це не впливатимуть дощ чи сніг.



Однак є певні нюанси. Дійсно, бруківку можна укладати і під час суворих морозів, але за умови, що до цього часу ви потурбувалися про основу, яку варто підготувати до того часу, коли на вулиці триматиметься температура до -5 градусів. Якщо ні, дочекайтеся, коли земля розмерзнеться.







Чому варто підготувати основу до мінусової температури?



Основу варто робити за встановленими правилами, адже це цілий комплекс матеріалів, який разом із самою бруківкою забезпечує витривалість покриття.



Наприклад, на пішохідних доріжках основа зазвичай складається із 10-ти сантиметрів піску, 10-ти сантиметрів щебеню та 4-х сантиметрів висівки.



Коли температура нижча, ґрунт промерзає і робота з ним забороняється. Якщо це правило порушити, основа буде ненадійною і в подальшому бруківка може просісти.



Якщо ж потрібно замінити кілька плит на вже готовому покритті, це можна зробити без порушення основи при будь-якій температурі.







Якщо укладати бруківку в дощ



Укладати плитку потрібно при плюсовій температурі і в суху погоду. У дощ робити укладання без спеціального навісу не можна.



Дощ може розмити пісок в верхньому шарі основи, який вже вирівняний і утрамбований, що може вплинути на якість мощення.



А ще включається людській фактор, адже робітники, що виконують укладання, намагатимуться скоріше закінчити роботу. А швидкість далеко не завжди означає якість.







Якщо укладати бруківку під час заморозків



Основа під бруківку, зволожена згідно з технологією, може підмерзнути. Відтак при укладанні бруківку її не вдасться якісно вирівняти. І з великою ймовірністю поверхня не вийде такою рівною, як планувалося.



Крім того, ґрунт теж підмерзає, отож, якщо покласти на підмерзли ґрунт основу, а потім на неї укладати бруківку, існує ймовірність, що під час танення землі бруківка просяде.



Таким чином, під час дощу і заморозків не можна займатися укладанням. Також не рекомендується починати роботи відразу після заморозків. Важливо переконатися, що ґрунт добре відтанув. В інший же час, коли тепло і сухо, немає ніяких «протипоказань».



Якщо ви придбали плитку восени і не встигаєте укласти її до заморозків, то можна залишити її на вулиці в піддонах до весни. Бажано розкрити плівку, тому що парниковий ефект в закритому піддоні може спровокувати рясну появу плям на поверхні плитки.







Які існують види основи для укладання бруківки



Бруківку укладають на 2 типи основи:



м’яку – піщано-гравійне (водопроникний);

жорстку – бетонна підготовка (водонепроникне).



Бетонна основа - більш трудомісткий і дорожчий варіант. Його зазвичай роблять на відмостку, майданчиках з високим навантаженням і при проблемних ґрунтах на ділянці. Для інших зон на ділянці добре підійде основа м’якого типу.







Як правильно укладати бруківку: поради від майстрів



Майстри розповідають, що процес укладання бруківки — кропіткий та складається з таких основних етапів:



Підготовка основи з щебню. Зрізають шар ґрунту товщиною до 25 сантиметрів і утрамбовують нішу для основи.



Розмічають контури площі та малюнок укладки, а також визначити, куди стікатиме вода – вона повинна стікати у напрямку від будівлі або від доріжки у спеціально встановлені водостоки.



Встановлюють бордюри. Саму ж бруківку укладають вручну. Між окремими каменями залишають проміжки шириною у 2 міліметри.



Трамбують бруківку та заповнюють шви дрібним просіяним піском. Залишки піску та сміття змивають водою зі шланга, однак так, щоб не вимити пісок зі швів повністю.



Залишають бруківку на кілька днів, для того, аби вона «встоялась».







Чому при укладанні бруківки варто використовувати поребрики



Бруківку обов’язково повинно щось стримувати від горизонтального розповзання. Найкраще для цієї мети підійде поребрик. Якщо доріжки звивисті і встановлення поребрику ускладнено вигинами, то можна використовувати технологію прихованого бордюру.



Водовідливи, поребрики, бордюри, елементи огорожі та благоустрою від компанії LeBruk – це комплекс усіх необхідних бетонних виробів, які потрібні для облаштування парканів, тротуарів, ландшафту приватних та громадських територій. LeBruk дає можливість комплектації різного роду бетонних виробів за кольором і дизайном, аби оформлення території могло бути виконане в єдиному стилі. Процес виготовлення бетонних виробів контрольований на усіх етапах. Завдяки цьому досягається гарантовано висока якість.







Як правильно підготувати бруківку до зими



Щоб бруківка служила вам довгі роки, при цьому не втрачаючи своїх декоративних властивостей, необхідно правильно за нею доглядати, в тому числі підготувати її до зими.



Взимку догляд за тротуарною плиткою – це дуже довгий і трудомісткий процес, адже боротися доводиться з кіркою льоду і снігом. Суворо забороняється застосовувати в цей час року металеві лопати та інші гострі і жорсткі предмети, так як висока ймовірність згубно вплинути на поверхню бруківки, яка при низьких температурах особливо вразлива.



При догляді за тротуарною плиткою використовуйте пластмасові або дерев’яні інструменти - снігові лопати. Вони не нашкодять покриттю і добре видалять сніг з його поверхні. Не можна використовувати лом і металеві лопати для очищення бруківки від снігу. Пластиковий віник допоможе впоратися з невеликим снігом. Зверніть увагу! Не варто обробляти бруківку сіллю, так як її кристали можуть нашкодити виробу (подряпати, проникнути в його структуру з потоками води і т.д.).







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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Укладання бруківки вимагає дотримування певних технологій, незалежно від того, чи укладати потрібно на власному подвір’ї або на міській вулиці. Дотримання правил дозволить продовжити термін експлуатації бруківки та добитися естетичного вигляду на довгі роки.Про те, як правильно обрати час для укладання бруківки LeBruk – на t1.ua , розповіли детально, аби охочі могли довго насолоджуватися її красою на доріжках і майданчиках в будь-яку пору року.Існує думка, що бруківку можна укладати будь-коли, і на це не впливатимуть дощ чи сніг.Однак є певні нюанси. Дійсно, бруківку можна укладати і під час суворих морозів, але за умови, що до цього часу ви потурбувалися про основу, яку варто підготувати до того часу, коли на вулиці триматиметься температура до -5 градусів. Якщо ні, дочекайтеся, коли земля розмерзнеться.Основу варто робити за встановленими правилами, адже це цілий комплекс матеріалів, який разом із самою бруківкою забезпечує витривалість покриття.Наприклад, на пішохідних доріжках основа зазвичай складається із 10-ти сантиметрів піску, 10-ти сантиметрів щебеню та 4-х сантиметрів висівки.Коли температура нижча, ґрунт промерзає і робота з ним забороняється. Якщо це правило порушити, основа буде ненадійною і в подальшому бруківка може просісти.Якщо ж потрібно замінити кілька плит на вже готовому покритті, це можна зробити без порушення основи при будь-якій температурі.Укладати плитку потрібно при плюсовій температурі і в суху погоду. У дощ робити укладання без спеціального навісу не можна.Дощ може розмити пісок в верхньому шарі основи, який вже вирівняний і утрамбований, що може вплинути на якість мощення.А ще включається людській фактор, адже робітники, що виконують укладання, намагатимуться скоріше закінчити роботу. А швидкість далеко не завжди означає якість.Основа під бруківку, зволожена згідно з технологією, може підмерзнути. Відтак при укладанні бруківку її не вдасться якісно вирівняти. І з великою ймовірністю поверхня не вийде такою рівною, як планувалося.Крім того, ґрунт теж підмерзає, отож, якщо покласти на підмерзли ґрунт основу, а потім на неї укладати бруківку, існує ймовірність, що під час танення землі бруківка просяде.Таким чином, під час дощу і заморозків не можна займатися укладанням. Також не рекомендується починати роботи відразу після заморозків. Важливо переконатися, що ґрунт добре відтанув. В інший же час, коли тепло і сухо, немає ніяких «протипоказань».Якщо ви придбали плитку восени і не встигаєте укласти її до заморозків, то можна залишити її на вулиці в піддонах до весни. Бажано розкрити плівку, тому що парниковий ефект в закритому піддоні може спровокувати рясну появу плям на поверхні плитки.Бруківку укладають на 2 типи основи:м’яку – піщано-гравійне (водопроникний);жорстку – бетонна підготовка (водонепроникне).Бетонна основа - більш трудомісткий і дорожчий варіант. Його зазвичай роблять на відмостку, майданчиках з високим навантаженням і при проблемних ґрунтах на ділянці. Для інших зон на ділянці добре підійде основа м’якого типу.Майстри розповідають, що процес укладання бруківки — кропіткий та складається з таких основних етапів:Зрізають шар ґрунту товщиною до 25 сантиметрів і утрамбовують нішу для основи.площі та малюнок укладки, а також визначити, куди стікатиме вода – вона повинна стікати у напрямку від будівлі або від доріжки у спеціально встановлені водостоки.Саму ж бруківку укладають вручну. Між окремими каменями залишають проміжки шириною у 2 міліметри.тадрібним просіяним піском. Залишки піску та сміття змивають водою зі шланга, однак так, щоб не вимити пісок зі швів повністю.Залишають бруківку на кілька днів, для того, аби вона «встоялась».Бруківку обов’язково повинно щось стримувати від горизонтального розповзання. Найкраще для цієї мети підійде поребрик. Якщо доріжки звивисті і встановлення поребрику ускладнено вигинами, то можна використовувати технологію прихованого бордюру.Водовідливи, поребрики, бордюри, елементи огорожі та благоустрою від компанії LeBruk – це комплекс усіх необхідних бетонних виробів, які потрібні для облаштування парканів, тротуарів, ландшафту приватних та громадських територій. LeBruk дає можливість комплектації різного роду бетонних виробів за кольором і дизайном, аби оформлення території могло бути виконане в єдиному стилі. Процес виготовлення бетонних виробів контрольований на усіх етапах. Завдяки цьому досягається гарантовано висока якість.Щоб бруківка служила вам довгі роки, при цьому не втрачаючи своїх декоративних властивостей, необхідно правильно за нею доглядати, в тому числі підготувати її до зими.Взимку догляд за тротуарною плиткою – це дуже довгий і трудомісткий процес, адже боротися доводиться з кіркою льоду і снігом. Суворо забороняється застосовувати в цей час року металеві лопати та інші гострі і жорсткі предмети, так як висока ймовірність згубно вплинути на поверхню бруківки, яка при низьких температурах особливо вразлива.При догляді за тротуарною плиткою використовуйте пластмасові або дерев’яні інструменти - снігові лопати. Вони не нашкодять покриттю і добре видалять сніг з його поверхні. Не можна використовувати лом і металеві лопати для очищення бруківки від снігу. Пластиковий віник допоможе впоратися з невеликим снігом. Зверніть увагу! Не варто обробляти бруківку сіллю, так як її кристали можуть нашкодити виробу (подряпати, проникнути в його структуру з потоками води і т.д.).

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