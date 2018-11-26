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Померла голова одного з осередків Союзу українок на Волині

Померла голова одного з осередків Союзу українок на Волині
4-го грудня перестало битися серце голови Устилузького осередку Союзу українок та матері колишнього голови Володимир-Волинської районної ради Романа ГукаНіна Гук.

Про це повідомила у фейсбуці Ірина Надюкова, пише «БУГ».

Про Ніну Гук відгукуються, як про щиру патріотку рідного краю, правдиву українку, добру, мудру й розважливу, нездоланну оптимістку та жінку, яка завжди впевнено йшла до мети.

“Вона володіла особливою енергетикою добра й духовності, тому змогла згуртувати своїх землячок і створила у прикордонному Устилузі перший осередок «Союзу українок».

Це саме вона зі своєю родиною була серед організаторів зведення у місті Свято-Вознесенської церкви. У значній мірі завдяки старанням пані Ніни храм став духовним прихистком і чудовою окрасою міста. Вона вкладала душу у виховання молодого покоління, докладала чимало зусиль для відновлення і збереження наших національних духовних традицій не лише на рідній землі. Тепер і у далекому Маріуполі ростуть калинові кущі від Ніни Гук, а тамтешні храми прикрашають передані нею вишиті рушники. Порядними й гідними громадянами виростила своїх дітей, тішилася онуками. Її запашними короваями з калиною та барвінком, медовими пряниками смакували не лише родина, друзі, посестри-союзянки, а й бійці, які захищають Україну на Донбасі”, – йдеться у дописі.

Зазначають, що Ніна Володимирівна не шкодувала ні власних зусиль, ні душі, ні коштів для спорядження волонтерських поїздок на Схід.

“Ця смерть – непомірна втрата не лише для сім’ї, а й для усієї нашої союзянської родини. Висловлюємо щире співчуття посестрі, доньці покійної, референтці «Союзу Українок» зі зв’язків із громадськістю, культурі та релігії Ористславі Сидорчук, синові Роману, онукам, чоловіку Григорію Мартиновичу, усім рідним і близьким. Вічна пам’ять і Царство Небесне добрій Людині”, – висловлюється Ірина Надюкова від ВГО “Союз Українок”.

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Теги: Ніна Гук, Союз українок
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