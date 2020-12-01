Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
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Під час карантину, який Кабмін потенційно може запровадити з початку січня, можливо працюватимуть гірськолижні курорти, готелі та церкви.
Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами, інформує "Українська правда".
За словами Ляшка, гірськолижним курортам можуть дозволити працювати, щоб люди виїхали з мегаполісів.
Готелям дозволять забезпечувати людей сніданками.
Церкви працюватимуть з обмеженням одна людина на 5 квадратних метрів.
Громадський транспорт не закриватимуть. Як і під час весняного карантину, працюватимуть продуктові магазини. Закрити планують школи, садочки, спортзали, ресторани та інші розважальні заклади. При цьому закладам харчування дозволять працювати на доставку і видачу замовлень.
Це попередній перелік обмежень, остаточне рішення уряд має ухвалити на засіданні 9 грудня.
За прогнозами МОЗ, тритижневий карантин у січні дозволить знизити кількість щоденних хворих приблизно до 6-8 тисяч на день.
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Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами, інформує "Українська правда".
За словами Ляшка, гірськолижним курортам можуть дозволити працювати, щоб люди виїхали з мегаполісів.
Готелям дозволять забезпечувати людей сніданками.
Церкви працюватимуть з обмеженням одна людина на 5 квадратних метрів.
Громадський транспорт не закриватимуть. Як і під час весняного карантину, працюватимуть продуктові магазини. Закрити планують школи, садочки, спортзали, ресторани та інші розважальні заклади. При цьому закладам харчування дозволять працювати на доставку і видачу замовлень.
Це попередній перелік обмежень, остаточне рішення уряд має ухвалити на засіданні 9 грудня.
За прогнозами МОЗ, тритижневий карантин у січні дозволить знизити кількість щоденних хворих приблизно до 6-8 тисяч на день.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ну не клоуни?! Слів немає щоб всловити все про цю владу! Дозволяють працювати тому, що найбільше несе небезпеку але іншим прибутки :) Ну як це назвати?!
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