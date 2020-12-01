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Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні

Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
Під час карантину, який Кабмін потенційно може запровадити з початку січня, можливо працюватимуть гірськолижні курорти, готелі та церкви.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами, інформує "Українська правда".

За словами Ляшка, гірськолижним курортам можуть дозволити працювати, щоб люди виїхали з мегаполісів.

Готелям дозволять забезпечувати людей сніданками.

Церкви працюватимуть з обмеженням одна людина на 5 квадратних метрів.

Громадський транспорт не закриватимуть. Як і під час весняного карантину, працюватимуть продуктові магазини. Закрити планують школи, садочки, спортзали, ресторани та інші розважальні заклади. При цьому закладам харчування дозволять працювати на доставку і видачу замовлень.

Це попередній перелік обмежень, остаточне рішення уряд має ухвалити на засіданні 9 грудня.

За прогнозами МОЗ, тритижневий карантин у січні дозволить знизити кількість щоденних хворих приблизно до 6-8 тисяч на день.

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Теги: локдаун, обмеження, Віктор Ляшко, Кабмін, рішення, вибір редактора
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Коментарі 1
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Ну не клоуни?! Слів немає щоб всловити все про цю владу! Дозволяють працювати тому, що найбільше несе небезпеку але іншим прибутки :) Ну як це назвати?!
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