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Не примушуйте малюка «щось трошки з’їсти»: луцька сімейна лікарка – про годування дітей під час хвороби

Не примушуйте малюка «щось трошки з’їсти»: луцька сімейна лікарка – про годування дітей під час хвороби
Сімейний лікар КП "Луцький ЦПМД" Ольга Бондар розповіла про дитячий апетит під час хвороби та чим годувати недужого малюка.

Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.

За словами лікарки, відсутність апетиту у малюка під час хвороби - природний процес, і тому примушувати з’їсти його щось «за маму або тата» – неприпустимо. Це може призвести до погіршення стану.

Тому, за словами Ольги Бондар, перше правило – не примушувати малюка «щось трошки з’їсти». Небажання щось спробувати «хоча б крапельку» є захисною реакцією дитячого організму.

Друге правило – надавати перевагу тим продуктам, які дитина просить. Вибірковий апетит хворої дитини можуть компенсувати ті продукти, які їй зараз потрібні та будуть працювати на видужання.

Третє правило – годувати часто і малими порціями. Особливо, коли дитина виходить із хвороби та вже зголодніла, годуйте її на здоров’я! Чим? По-перше, продуктами багатими на білок (м’ясо, молоко, кисломолочний сир). Ці продукти будуть корисними, тому що вони виступають будівельним матеріалом для клітинних структур. За словами сімейної лікарки, ви можете готувати будь-які перші та другі страви, виходячи із вподобань дитини (м’ясні тюфтельки, курячий бульйончик, сиркові десерти, йогурт, молочні киселі тощо).
Не забувайте й про жири, маючи на увазі також рослинні (соняшникова, кукурудзяна, оливкова олії). Ви можете заправляти овочеві салати, рагу, каші тощо.

Четверте правило – естетична подача їжі. Подавайте дитині їжу на тарілках яскравого теплого кольору (жовтого, оранжевого, червоного).

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Теги: їжа, діти, хвороба
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