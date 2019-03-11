Не примушуйте малюка «щось трошки з’їсти»: луцька сімейна лікарка – про годування дітей під час хвороби
Сьогодні, 11:45
Сімейний лікар КП "Луцький ЦПМД" Ольга Бондар розповіла про дитячий апетит під час хвороби та чим годувати недужого малюка.
Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.
За словами лікарки, відсутність апетиту у малюка під час хвороби - природний процес, і тому примушувати з’їсти його щось «за маму або тата» – неприпустимо. Це може призвести до погіршення стану.
Тому, за словами Ольги Бондар, перше правило – не примушувати малюка «щось трошки з’їсти». Небажання щось спробувати «хоча б крапельку» є захисною реакцією дитячого організму.
Друге правило – надавати перевагу тим продуктам, які дитина просить. Вибірковий апетит хворої дитини можуть компенсувати ті продукти, які їй зараз потрібні та будуть працювати на видужання.
Третє правило – годувати часто і малими порціями. Особливо, коли дитина виходить із хвороби та вже зголодніла, годуйте її на здоров’я! Чим? По-перше, продуктами багатими на білок (м’ясо, молоко, кисломолочний сир). Ці продукти будуть корисними, тому що вони виступають будівельним матеріалом для клітинних структур. За словами сімейної лікарки, ви можете готувати будь-які перші та другі страви, виходячи із вподобань дитини (м’ясні тюфтельки, курячий бульйончик, сиркові десерти, йогурт, молочні киселі тощо).
Не забувайте й про жири, маючи на увазі також рослинні (соняшникова, кукурудзяна, оливкова олії). Ви можете заправляти овочеві салати, рагу, каші тощо.
Четверте правило – естетична подача їжі. Подавайте дитині їжу на тарілках яскравого теплого кольору (жовтого, оранжевого, червоного).
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Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.
За словами лікарки, відсутність апетиту у малюка під час хвороби - природний процес, і тому примушувати з’їсти його щось «за маму або тата» – неприпустимо. Це може призвести до погіршення стану.
Тому, за словами Ольги Бондар, перше правило – не примушувати малюка «щось трошки з’їсти». Небажання щось спробувати «хоча б крапельку» є захисною реакцією дитячого організму.
Друге правило – надавати перевагу тим продуктам, які дитина просить. Вибірковий апетит хворої дитини можуть компенсувати ті продукти, які їй зараз потрібні та будуть працювати на видужання.
Третє правило – годувати часто і малими порціями. Особливо, коли дитина виходить із хвороби та вже зголодніла, годуйте її на здоров’я! Чим? По-перше, продуктами багатими на білок (м’ясо, молоко, кисломолочний сир). Ці продукти будуть корисними, тому що вони виступають будівельним матеріалом для клітинних структур. За словами сімейної лікарки, ви можете готувати будь-які перші та другі страви, виходячи із вподобань дитини (м’ясні тюфтельки, курячий бульйончик, сиркові десерти, йогурт, молочні киселі тощо).
Не забувайте й про жири, маючи на увазі також рослинні (соняшникова, кукурудзяна, оливкова олії). Ви можете заправляти овочеві салати, рагу, каші тощо.
Четверте правило – естетична подача їжі. Подавайте дитині їжу на тарілках яскравого теплого кольору (жовтого, оранжевого, червоного).
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