Не примушуйте малюка «щось трошки з’їсти»: луцька сімейна лікарка – про годування дітей під час хвороби

Сімейний лікар КП "Луцький ЦПМД"розповіла про дитячий апетит під час хвороби та чим годувати недужого малюка.Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.За словами лікарки, відсутність апетиту у малюка під час хвороби - природний процес, і тому примушувати з’їсти його щось «за маму або тата» – неприпустимо. Це може призвести до погіршення стану.Тому, за словами Ольги Бондар, перше правило – не примушувати малюка «щось трошки з’їсти». Небажання щось спробувати «хоча б крапельку» є захисною реакцією дитячого організму.Друге правило – надавати перевагу тим продуктам, які дитина просить. Вибірковий апетит хворої дитини можуть компенсувати ті продукти, які їй зараз потрібні та будуть працювати на видужання.Третє правило – годувати часто і малими порціями. Особливо, коли дитина виходить із хвороби та вже зголодніла, годуйте її на здоров’я! Чим? По-перше, продуктами багатими на білок (м’ясо, молоко, кисломолочний сир). Ці продукти будуть корисними, тому що вони виступають будівельним матеріалом для клітинних структур. За словами сімейної лікарки, ви можете готувати будь-які перші та другі страви, виходячи із вподобань дитини (м’ясні тюфтельки, курячий бульйончик, сиркові десерти, йогурт, молочні киселі тощо).Не забувайте й про жири, маючи на увазі також рослинні (соняшникова, кукурудзяна, оливкова олії). Ви можете заправляти овочеві салати, рагу, каші тощо.Четверте правило – естетична подача їжі. Подавайте дитині їжу на тарілках яскравого теплого кольору (жовтого, оранжевого, червоного).