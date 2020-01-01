Де у Луцьку та на Волині не буде світла 8 грудня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 8 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»9:00-17:00. м. Володимир-Волинський, вул. Мазепи, Федьковича, Калнишевського, Антоновича 2, с. Заріччя вул. Стемковського9:00-14:00. Міськ відділ поліції, муз школа, держслужба охорони, Вол. Волинське ВПУ, торговий дім Роксолана, м-н ФОП Зінкевич, м-н ФОП Ярема, м-н ФОП Грабович, Св- Успенський собор, регентське училище, ПП Універсам, аптека. м. Володимир-Волинськийвул. Соборна, Садова, Сокальська, Д. Галицького, кн. Мстислава, кн Всеволода, кн. Романа, Луцька 14-16.9:00 – 17:00. Мар`янівське ВУЖКГ,Греко-католицька церква - смт. Мар'янівка,ДТГ Львівcька залізниця,ПОАФ"Відгодівельник",ТзОВ Горохів-насіння,ФОП Прокопчук М.С.,ФОП Гриб В.В,Цегівська сільська рада,Горохівський районний відділ освіти,ФОП Семенюк М.С,ФОП Гель Н.І,Мар`янівське СТ,ФОП Майко Н.Ф,КЗ"Горохівський районний ЦПМСД",ФОП Новосад П.П.,ФОП Бондарук В.П, смт. Мар'янівка:вул. Лесі Українки,вул. Гетьманська,вул. 40 р. Перемоги.с. Борочичі:вул. Шевченка,вул. Озерна,вул. Нова,вул. І. Франка,вул. Шкільна,вул. Лугова,вул. Зелена,вул. Набережна,вул. Шкільна,вул. Лесі Українки,вул. Садова.с. Широка:вул. Центральна,вул. Польова,вул. Молоджіна,вул. Паркова,вул. Підлісна,вул. Шевченка,с.Мирне :вул. Миру,вул. Жовтнева.М. Горохів:ДВТП Волиньфарм,КП "Заготконтора",Горохівський коледж ЛНАУ - Старий корпус,УТОГ,ФОП Бондаревич О.Д,ФОП Сак М.О.,ФОП Бондар І. М.,ФОП Вишнивецька М.С,ФОП Романовська Л.В,ФОП Козловська О.Г.,ФОП Шевченко К.О.,ФОП Добродій М.П.,Стопачинська М.Н.,Данилюк І.М.,ФОП Красовська В.М.,ФОП Вільчинський В.Є.,ФОП Мосієвич О.О,ФОП Захаркін Н.В.,ФОП Андрієнко І.Д.,ФОП Бакальчук А.М,ФОП Тимощук Л.В.,ФОП Круковський О.А.,ФОП Шевчук І.О.,вул. Б. Хмельницького,вул. Козацька,вул. Полянка,вул. Луцька,вул. Вишнева,вул. Луцька,вул. Соняшна,вул. Дачна.Горохівське ВУЖКГ,ФОП Супрун О.М.,ФОП Пундик О.Л.м. Горохів:будинкивул. Б. Хмельницького 20, 26, 38,9:30-16:30. с. Литовеж вул. Шевченка 2-40(парні)9:30-17:00. смт. Іваничі вул. Підцерква 52-66, Шевченка 24-389:30 - 17:00. ПП Чмух В.В. (торговий павільйон), ПАТ «Ковельмолоко» (пункт заготівлі), ПП Шумік Л.М. (маг. «Пролісок»), с. Воєгоще, вул. Шкільна,вул. Молодіжна10:00 - 13:00. Школа, Медпункт, Дит. Садок, ССТ «Бузаки» (контора, пром. магазин, кафе «Лілія»), церква ЄХБ (мол. будинок), ПП Хомич Г.Ф. (магазин), ПП Наумик Р.В. (аптека), ПП Кухтей Є.В. (торг. павільйон), ПП Данилюк О.М. (кіоск), ПП Понедільник Ю.П. (бар «Новий Двір»), Нова пошта с. Бузаки, вул.Прилісна,вул.8-го Березня13:00 - 16:30. м. Камінь-Каширський, ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» (виробнича база)9:00 - 14:00 відсутні, с. Грудки, вул.Шевченка, вул.Чкалова9:00-17:00. с. Чимерин – школаФОП Булакевич М.Д. - магазинФОП Гецко Т.М. - магазин с. Чемеринвул. Гагаріна,вул. Набережна,вул. 17 вересня, буд. 1-7вул. Жовтнева, буд. 1-6,8-10ФОП Демчук А.С. - магазин "Сузір'я", м. Ківерцівул.Ломоносова,1-27 ,2-24 вул.Паркова,53-85, 18,26-42вул.Космонавтів,1-17 ,2-10вул.9-го Травня,9:00-11:00. районний будинок культури, м. Ківерцівул.Деревообробників,буд.1,2-12(парні)вул. Шевченка 21,2313:00-15:00. ПАТ "Державний ощадбанк України"ФОП Балаєскул І.А. - магазинКіверцівський дитячий ясла-садок № 2ФОП Дзвонко І.М. - перукарняФОП Корнейчук Ю.П. - ресторанКіверцівська райдержадміністраціяФОП Гут В.В. - магазин"Капітошка",міжрайонна ВД ФСС з ТВП м.Ківерцівул.Паркова,буд.7-23(непарні), 10вул.Жовтнева,буд.2-16,вул.Київська,буд.5-22 ,буд.11-25вул.Шевченка,буд.11,9:00-17:00. с. Звози – медпункт, школаФОП Кудиско А.А. - магазин с. Звозивул. Молодіжна 44-48вул. Зеленавул. Центральна9:00-17:00. Свято-Різдво-Христова релігійна громада УПЦУправління гуманітарної сфери виконавчогокомітету Колодяженської сільської радиВолинська дирекція АТ "Укрпошта"Колодяжненська сільська РадаРелігійна громада СвятогоМиколая Чудотворця УПЦФОП Романюк В.ВФОП Марчук Р.А с.Колодяжнем.КовельТзОВ "СКАН ВУД"ТзОВ "ВКФ Будсервіс" с.ЛюбитівФОП Лисюк І.ГФОП Демчук Н.МФОП Мороз Л.ВФОП Солов"янчук О.БУправління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської радиФОП Ясашний В.В9:00-17:00. СВК «Правда» с.Затурці - частковос. Конюхи: КЗС, ферма, магазини, дитсадок, АТС, інкубатор, кафе;с. Привітне: магазин, БК, бібліотека, зерносклад, пилорама с.Привітне частково,с.Конюхи - повністю,с.Защитів - повністю13:30-17:00. вул. Єршова, 9А, 9Б09:00-17:00. ПП «Баківці»,ФОП Дацюк Н.В., с. Радомишль вул. Весняна, Мартинівська, Милушівське споживче товариство,ФОП Баранова Д.В., с. Княгининок вул. Тополева, Черешнева, Лугова9:00-17:00. с Радехів10:00 -17:00. С. Хрипськ10:00-17:00. Школа, дитячий садок, побут, с. Любешівська Воля, вул. Шевченка, Садова11:00-12:00 Військова частина, Магазин ФОП Кирилюк, с. Ветли, вул. Поліська (частково)13:00-17:00. Гаражі школи, пожежне депо, адмінприміщення старостинського округу, АТС, пошта, магазини, побут с. Ветли, вул. Поліська (частково), Шкільна09:00-17:00. Нова пошта пр. Перемоги 19,м-н Людмила, модуль Приват-банк, м. Новолинськ пр.Перемоги 19Гаражі c. Благодатне, вул.Сагайдачноговул.Чкалова 20вул.Шевченка 19вул.Волинськ 1-7вул.Незалежності 9-47,12-48вул.Лісова 2,49:30-16:00. Дитячий садок, Школа, Церква с.Сільця-Гірницькі. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА" с.Гірники, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАРІВНА СКАРБНИЦЯ", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" Станція мобільного звязку, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙФСЕЛЛ" Станція мобільного звязку, Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро", Фізична особа Ващук Віталій Іванович Майстерня с.Гірники, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" СКЗ. с.Гірники, частково с.Гірники, Сільця-Гірницькі.10:00-16:00. ФОП Павлович Василь Григорович Ларьок, частково с. Велимче09:00-16:30. АТС, частково с. Річиця09:00-17:00. м. Рожище вул. Незалежності 109,магазин «Венеція»,вул .Куліша 59 П-ць Адамчук, магазин. м.Рожище,вул. Незалежності, 99а, 95,101,103,105,107,М.Вовчка 4,8,10,1,2,12,16,14,Куліша 24,1,16,18,Коцюбинського 1,с.Тростянка (магазин), вул.Центральна, 18-40, 39-57, 2-16а, 1-35, вул.Нова, 1-7, с.Уляники (тракторна бригада) с.Уляники, вул.Тиха, Центральна, м.Рожище, вул.Дорошенка, 5-43, 2-28, 3а, Чайковського, 21, Макаренка, 2-10, м.Рожище адмінприміщення, піцерія, торговиі кіоски, магазин-бар, відділ освіти, дитсадок. м.Рожище, вул.Незалежності, 46-58, Грушевського, І.Франка, 13-19, 1Травня,1-28, м.Рожище, вул.Героїв УПА,21-54, пров.Ватутіна, Симоненка, Жуковського, м.Тристень вул.Воробйова., м.Рожище вул. Незалежностімагазин «Вікторія» Редакція газети "Наш край",ДІП "Рожищенська районна друкарня"вул. Незалежності 82, м.Рожище, вул. Незалежності, 90,92,94,96,89,88,72,74,76,78.вул.Пушкіна 19,12,1,3,5,2,4,6.вулПривокзальна8,10,12,4,6.вул.О,Степанюка,13,17,15,10:00-16:00. магазин, школа, дитсадок, с. 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Купичів,13:00-16:00, Школа, ФАП, ФОП Колбасюк – магазин, ТРСТ- магазин, пошта, АТС, ФГ «Волиньагрохолдинг» - адмінприміщення, тракторна бригада, дім молитви, клуб, водокачка, церква, СКЗ с.Бобли10:00-13:00. ДП «Турійське лісове господарство»- лісництво, магазин, церква, школа, АТС,пошта, ФАП, ФОП Судюк В.М.- ДКУШкола, магазин, ФАП, с.Оса, с.Ревушки