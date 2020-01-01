Де у Луцьку та на Волині не буде світла 8 грудня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 8 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»
Володимир-Волинський район
9:00-17:00. м. Володимир-Волинський, вул. Мазепи, Федьковича, Калнишевського, Антоновича 2, с. Заріччя вул. Стемковського
9:00-14:00. Міськ відділ поліції, муз школа, держслужба охорони, Вол. Волинське ВПУ, торговий дім Роксолана, м-н ФОП Зінкевич, м-н ФОП Ярема, м-н ФОП Грабович, Св- Успенський собор, регентське училище, ПП Універсам, аптека. м. Володимир-Волинський
вул. Соборна, Садова, Сокальська, Д. Галицького, кн. Мстислава, кн Всеволода, кн. Романа, Луцька 14-16.
Горохівський район
9:00 – 17:00. Мар`янівське ВУЖКГ,
Греко-католицька церква - смт. Мар'янівка,
ДТГ Львівcька залізниця,
ПОАФ"Відгодівельник",
ТзОВ Горохів-насіння,
ФОП Прокопчук М.С.,
ФОП Гриб В.В,
Цегівська сільська рада,
Горохівський районний відділ освіти,
ФОП Семенюк М.С,
ФОП Гель Н.І,
Мар`янівське СТ,
ФОП Майко Н.Ф,
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД",
ФОП Новосад П.П.,
ФОП Бондарук В.П, смт. Мар'янівка:
вул. Лесі Українки,
вул. Гетьманська,
вул. 40 р. Перемоги.
с. Борочичі:
вул. Шевченка,
вул. Озерна,
вул. Нова,
вул. І. Франка,
вул. Шкільна,
вул. Лугова,
вул. Зелена,
вул. Набережна,
вул. Шкільна,
вул. Лесі Українки,
вул. Садова.
с. Широка:
вул. Центральна,
вул. Польова,
вул. Молоджіна,
вул. Паркова,
вул. Підлісна,
вул. Шевченка,
с.Мирне :
вул. Миру,
вул. Жовтнева.
М. Горохів:
ДВТП Волиньфарм,
КП "Заготконтора",
Горохівський коледж ЛНАУ - Старий корпус,
УТОГ,
ФОП Бондаревич О.Д,
ФОП Сак М.О.,
ФОП Бондар І. М.,
ФОП Вишнивецька М.С,
ФОП Романовська Л.В,
ФОП Козловська О.Г.,
ФОП Шевченко К.О.,
ФОП Добродій М.П.,
Стопачинська М.Н.,
Данилюк І.М.,
ФОП Красовська В.М.,
ФОП Вільчинський В.Є.,
ФОП Мосієвич О.О,
ФОП Захаркін Н.В.,
ФОП Андрієнко І.Д.,
ФОП Бакальчук А.М,
ФОП Тимощук Л.В.,
ФОП Круковський О.А.,
ФОП Шевчук І.О.,
вул. Б. Хмельницького,
вул. Козацька,
вул. Полянка,
вул. Луцька,
вул. Вишнева,
вул. Луцька,
вул. Соняшна,
вул. Дачна.
Горохівське ВУЖКГ,
ФОП Супрун О.М.,
ФОП Пундик О.Л.
м. Горохів:
будинки
вул. Б. Хмельницького 20, 26, 38,
Іваничівський район
9:30-16:30. с. Литовеж вул. Шевченка 2-40(парні)
9:30-17:00. смт. Іваничі вул. Підцерква 52-66, Шевченка 24-38
Камінь-Каширський район
9:30 - 17:00. ПП Чмух В.В. (торговий павільйон), ПАТ «Ковельмолоко» (пункт заготівлі), ПП Шумік Л.М. (маг. «Пролісок»), с. Воєгоще, вул. Шкільна,
вул. Молодіжна
10:00 - 13:00. Школа, Медпункт, Дит. Садок, ССТ «Бузаки» (контора, пром. магазин, кафе «Лілія»), церква ЄХБ (мол. будинок), ПП Хомич Г.Ф. (магазин), ПП Наумик Р.В. (аптека), ПП Кухтей Є.В. (торг. павільйон), ПП Данилюк О.М. (кіоск), ПП Понедільник Ю.П. (бар «Новий Двір»), Нова пошта с. Бузаки, вул.Прилісна,
вул.8-го Березня
13:00 - 16:30. м. Камінь-Каширський, ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» (виробнича база)
9:00 - 14:00 відсутні, с. Грудки, вул.Шевченка, вул.Чкалова
Ківерцівський район
9:00-17:00. с. Чимерин – школа
ФОП Булакевич М.Д. - магазин
ФОП Гецко Т.М. - магазин с. Чемерин
вул. Гагаріна,
вул. Набережна,
вул. 17 вересня, буд. 1-7
вул. Жовтнева, буд. 1-6,8-10
ФОП Демчук А.С. - магазин "Сузір'я", м. Ківерці
вул.Ломоносова,1-27 ,2-24 вул.Паркова,53-85, 18,26-42
вул.Космонавтів,1-17 ,2-10
вул.9-го Травня,
9:00-11:00. районний будинок культури, м. Ківерці
вул.Деревообробників,буд.1,2-12(парні)
вул. Шевченка 21,23
13:00-15:00. ПАТ "Державний ощадбанк України"
ФОП Балаєскул І.А. - магазин
Ківерцівський дитячий ясла-садок № 2
ФОП Дзвонко І.М. - перукарня
ФОП Корнейчук Ю.П. - ресторан
Ківерцівська райдержадміністрація
ФОП Гут В.В. - магазин"Капітошка",
міжрайонна ВД ФСС з ТВП м.Ківерці
вул.Паркова,буд.7-23(непарні), 10
вул.Жовтнева,буд.2-16,
вул.Київська,буд.5-22 ,буд.11-25
вул.Шевченка,буд.11,
9:00-17:00. с. Звози – медпункт, школа
ФОП Кудиско А.А. - магазин с. Звози
вул. Молодіжна 44-48
вул. Зелена
вул. Центральна
Ковельський район
9:00-17:00. Свято-Різдво-Христова релігійна громада УПЦ
Управління гуманітарної сфери виконавчого
комітету Колодяженської сільської ради
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Колодяжненська сільська Рада
Релігійна громада СвятогоМиколая Чудотворця УПЦ
ФОП Романюк В.В
ФОП Марчук Р.А с.Колодяжне
м.Ковель
ТзОВ "СКАН ВУД"
ТзОВ "ВКФ Будсервіс" с.Любитів
ФОП Лисюк І.Г
ФОП Демчук Н.М
ФОП Мороз Л.В
ФОП Солов"янчук О.Б
Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Ясашний В.В
Локачинський район
9:00-17:00. СВК «Правда» с.Затурці - частково
с. Конюхи: КЗС, ферма, магазини, дитсадок, АТС, інкубатор, кафе;
с. Привітне: магазин, БК, бібліотека, зерносклад, пилорама с.Привітне частково,
с.Конюхи - повністю,
с.Защитів - повністю
місто Луцьк
13:30-17:00. вул. Єршова, 9А, 9Б
Луцький район
09:00-17:00. ПП «Баківці»,
ФОП Дацюк Н.В., с. Радомишль вул. Весняна, Мартинівська, Милушівське споживче товариство,
ФОП Баранова Д.В., с. Княгининок вул. Тополева, Черешнева, Лугова
Любомльський та Шацький райони
9:00-17:00. с Радехів
10:00 -17:00. С. Хрипськ
Любешівський район
10:00-17:00. Школа, дитячий садок, побут, с. Любешівська Воля, вул. Шевченка, Садова
11:00-12:00 Військова частина, Магазин ФОП Кирилюк, с. Ветли, вул. Поліська (частково)
13:00-17:00. Гаражі школи, пожежне депо, адмінприміщення старостинського округу, АТС, пошта, магазини, побут с. Ветли, вул. Поліська (частково), Шкільна
місто Нововолинськ
09:00-17:00. Нова пошта пр. Перемоги 19,
м-н Людмила, модуль Приват-банк, м. Новолинськ пр.Перемоги 19
Гаражі c. Благодатне, вул.Сагайдачного
вул.Чкалова 20
вул.Шевченка 19
вул.Волинськ 1-7
вул.Незалежності 9-47,12-48
вул.Лісова 2,4
Ратнівський район
9:30-16:00. Дитячий садок, Школа, Церква с.Сільця-Гірницькі. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА" с.Гірники, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАРІВНА СКАРБНИЦЯ", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" Станція мобільного звязку, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙФСЕЛЛ" Станція мобільного звязку, Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро", Фізична особа Ващук Віталій Іванович Майстерня с.Гірники, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" СКЗ. с.Гірники, частково с.Гірники, Сільця-Гірницькі.
10:00-16:00. ФОП Павлович Василь Григорович Ларьок, частково с. Велимче
09:00-16:30. АТС, частково с. Річиця
Рожищенський район
09:00-17:00. м. Рожище вул. Незалежності 109,
магазин «Венеція»,
вул .Куліша 59 П-ць Адамчук, магазин. м.Рожище,вул. Незалежності, 99а, 95,
101,103,105,107,
М.Вовчка 4,8,10,1,2,12,16,14,
Куліша 24,1,16,18,
Коцюбинського 1,
с.Тростянка (магазин), вул.Центральна, 18-40, 39-57, 2-16а, 1-35, вул.Нова, 1-7, с.Уляники (тракторна бригада) с.Уляники, вул.Тиха, Центральна, м.Рожище, вул.Дорошенка, 5-43, 2-28, 3а, Чайковського, 21, Макаренка, 2-10, м.Рожище адмінприміщення, піцерія, торговиі кіоски, магазин-бар, відділ освіти, дитсадок. м.Рожище, вул.Незалежності, 46-58, Грушевського, І.Франка, 13-19, 1Травня,1-28, м.Рожище, вул.Героїв УПА,21-54, пров.Ватутіна, Симоненка, Жуковського, м.Тристень вул.Воробйова., м.Рожище вул. Незалежності
магазин «Вікторія» Редакція газети "Наш край",
ДІП "Рожищенська районна друкарня"
вул. Незалежності 82, м.Рожище, вул. Незалежності, 90,92,94,96,89,88,72,74,76,78.
вул.Пушкіна 19,12,1,3,5,2,4,6.
вулПривокзальна8,10,12,4,6.
вул.О,Степанюка,13,17,15,
Старовижівський район
10:00-16:00. магазин, школа, дитсадок, с. Журавлине вул Спортивна, Шуміка, ПП Дейнека, Зінчук, Кавас, Грабовець, Яцунік, Гапіч, Зорян, Бубела, Микитюк, Кондрацький, Горун, Данилюк, Зорин, Б/В Срібниця, ВАТ «Київстар», МТС , Терцентр, Школа, Дитсадок, ОТГ, Любохини, Кримне. с.Мокре вул Незалежності, Шевченка, Заводська, с Кримне,
Любохини повністю.
Турійський район
10:00-11:00. ПТУ-22 – гуртожиток, с.м.т.Луків вул.Незалежності
11:00-12:00. ФОП Мартинюк – пункт прийому молока, АТС, пошта, ФОП Зінюк Т.В.- магазин «Артеміда», школа, кухня, ФОП Мисюк В.В.- магазин, Луківська с/р- адмінприміщення, ПТУ -22 - гуртожиток с.м.т.Луків вул.І.Франка, Лящука,
1-го Травня, Грушевського, Спортивна, Незалежності, Садова
09:00-16:30. смт. Луків вул. Грушевського, Паркова, О.Пчілки
14:00-15:00. Луківське КП «Комунальник» - водокачка, котельня, ФОП Сукач Н.М.- торговий кіоск, ФОП Сукач - лазня с.м.т.Луків вул.Незалежності
10:00-16:30. ФОП Базярук – бар-магазин, школа, СКЗ с.Блаженик вул.Володимирська, Ковпака, ФОП Ткачук - зернотік, с. Купичів,
13:00-16:00, Школа, ФАП, ФОП Колбасюк – магазин, ТРСТ- магазин, пошта, АТС, ФГ «Волиньагрохолдинг» - адмінприміщення, тракторна бригада, дім молитви, клуб, водокачка, церква, СКЗ с.Бобли
10:00-13:00. ДП «Турійське лісове господарство»- лісництво, магазин, церква, школа, АТС,пошта, ФАП, ФОП Судюк В.М.- ДКУ
Школа, магазин, ФАП, с.Оса, с.Ревушки
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»
Володимир-Волинський район
9:00-17:00. м. Володимир-Волинський, вул. Мазепи, Федьковича, Калнишевського, Антоновича 2, с. Заріччя вул. Стемковського
9:00-14:00. Міськ відділ поліції, муз школа, держслужба охорони, Вол. Волинське ВПУ, торговий дім Роксолана, м-н ФОП Зінкевич, м-н ФОП Ярема, м-н ФОП Грабович, Св- Успенський собор, регентське училище, ПП Універсам, аптека. м. Володимир-Волинський
вул. Соборна, Садова, Сокальська, Д. Галицького, кн. Мстислава, кн Всеволода, кн. Романа, Луцька 14-16.
Горохівський район
9:00 – 17:00. Мар`янівське ВУЖКГ,
Греко-католицька церква - смт. Мар'янівка,
ДТГ Львівcька залізниця,
ПОАФ"Відгодівельник",
ТзОВ Горохів-насіння,
ФОП Прокопчук М.С.,
ФОП Гриб В.В,
Цегівська сільська рада,
Горохівський районний відділ освіти,
ФОП Семенюк М.С,
ФОП Гель Н.І,
Мар`янівське СТ,
ФОП Майко Н.Ф,
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД",
ФОП Новосад П.П.,
ФОП Бондарук В.П, смт. Мар'янівка:
вул. Лесі Українки,
вул. Гетьманська,
вул. 40 р. Перемоги.
с. Борочичі:
вул. Шевченка,
вул. Озерна,
вул. Нова,
вул. І. Франка,
вул. Шкільна,
вул. Лугова,
вул. Зелена,
вул. Набережна,
вул. Шкільна,
вул. Лесі Українки,
вул. Садова.
с. Широка:
вул. Центральна,
вул. Польова,
вул. Молоджіна,
вул. Паркова,
вул. Підлісна,
вул. Шевченка,
с.Мирне :
вул. Миру,
вул. Жовтнева.
М. Горохів:
ДВТП Волиньфарм,
КП "Заготконтора",
Горохівський коледж ЛНАУ - Старий корпус,
УТОГ,
ФОП Бондаревич О.Д,
ФОП Сак М.О.,
ФОП Бондар І. М.,
ФОП Вишнивецька М.С,
ФОП Романовська Л.В,
ФОП Козловська О.Г.,
ФОП Шевченко К.О.,
ФОП Добродій М.П.,
Стопачинська М.Н.,
Данилюк І.М.,
ФОП Красовська В.М.,
ФОП Вільчинський В.Є.,
ФОП Мосієвич О.О,
ФОП Захаркін Н.В.,
ФОП Андрієнко І.Д.,
ФОП Бакальчук А.М,
ФОП Тимощук Л.В.,
ФОП Круковський О.А.,
ФОП Шевчук І.О.,
вул. Б. Хмельницького,
вул. Козацька,
вул. Полянка,
вул. Луцька,
вул. Вишнева,
вул. Луцька,
вул. Соняшна,
вул. Дачна.
Горохівське ВУЖКГ,
ФОП Супрун О.М.,
ФОП Пундик О.Л.
м. Горохів:
будинки
вул. Б. Хмельницького 20, 26, 38,
Іваничівський район
9:30-16:30. с. Литовеж вул. Шевченка 2-40(парні)
9:30-17:00. смт. Іваничі вул. Підцерква 52-66, Шевченка 24-38
Камінь-Каширський район
9:30 - 17:00. ПП Чмух В.В. (торговий павільйон), ПАТ «Ковельмолоко» (пункт заготівлі), ПП Шумік Л.М. (маг. «Пролісок»), с. Воєгоще, вул. Шкільна,
вул. Молодіжна
10:00 - 13:00. Школа, Медпункт, Дит. Садок, ССТ «Бузаки» (контора, пром. магазин, кафе «Лілія»), церква ЄХБ (мол. будинок), ПП Хомич Г.Ф. (магазин), ПП Наумик Р.В. (аптека), ПП Кухтей Є.В. (торг. павільйон), ПП Данилюк О.М. (кіоск), ПП Понедільник Ю.П. (бар «Новий Двір»), Нова пошта с. Бузаки, вул.Прилісна,
вул.8-го Березня
13:00 - 16:30. м. Камінь-Каширський, ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» (виробнича база)
9:00 - 14:00 відсутні, с. Грудки, вул.Шевченка, вул.Чкалова
Ківерцівський район
9:00-17:00. с. Чимерин – школа
ФОП Булакевич М.Д. - магазин
ФОП Гецко Т.М. - магазин с. Чемерин
вул. Гагаріна,
вул. Набережна,
вул. 17 вересня, буд. 1-7
вул. Жовтнева, буд. 1-6,8-10
ФОП Демчук А.С. - магазин "Сузір'я", м. Ківерці
вул.Ломоносова,1-27 ,2-24 вул.Паркова,53-85, 18,26-42
вул.Космонавтів,1-17 ,2-10
вул.9-го Травня,
9:00-11:00. районний будинок культури, м. Ківерці
вул.Деревообробників,буд.1,2-12(парні)
вул. Шевченка 21,23
13:00-15:00. ПАТ "Державний ощадбанк України"
ФОП Балаєскул І.А. - магазин
Ківерцівський дитячий ясла-садок № 2
ФОП Дзвонко І.М. - перукарня
ФОП Корнейчук Ю.П. - ресторан
Ківерцівська райдержадміністрація
ФОП Гут В.В. - магазин"Капітошка",
міжрайонна ВД ФСС з ТВП м.Ківерці
вул.Паркова,буд.7-23(непарні), 10
вул.Жовтнева,буд.2-16,
вул.Київська,буд.5-22 ,буд.11-25
вул.Шевченка,буд.11,
9:00-17:00. с. Звози – медпункт, школа
ФОП Кудиско А.А. - магазин с. Звози
вул. Молодіжна 44-48
вул. Зелена
вул. Центральна
Ковельський район
9:00-17:00. Свято-Різдво-Христова релігійна громада УПЦ
Управління гуманітарної сфери виконавчого
комітету Колодяженської сільської ради
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Колодяжненська сільська Рада
Релігійна громада СвятогоМиколая Чудотворця УПЦ
ФОП Романюк В.В
ФОП Марчук Р.А с.Колодяжне
м.Ковель
ТзОВ "СКАН ВУД"
ТзОВ "ВКФ Будсервіс" с.Любитів
ФОП Лисюк І.Г
ФОП Демчук Н.М
ФОП Мороз Л.В
ФОП Солов"янчук О.Б
Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Ясашний В.В
Локачинський район
9:00-17:00. СВК «Правда» с.Затурці - частково
с. Конюхи: КЗС, ферма, магазини, дитсадок, АТС, інкубатор, кафе;
с. Привітне: магазин, БК, бібліотека, зерносклад, пилорама с.Привітне частково,
с.Конюхи - повністю,
с.Защитів - повністю
місто Луцьк
13:30-17:00. вул. Єршова, 9А, 9Б
Луцький район
09:00-17:00. ПП «Баківці»,
ФОП Дацюк Н.В., с. Радомишль вул. Весняна, Мартинівська, Милушівське споживче товариство,
ФОП Баранова Д.В., с. Княгининок вул. Тополева, Черешнева, Лугова
Любомльський та Шацький райони
9:00-17:00. с Радехів
10:00 -17:00. С. Хрипськ
Любешівський район
10:00-17:00. Школа, дитячий садок, побут, с. Любешівська Воля, вул. Шевченка, Садова
11:00-12:00 Військова частина, Магазин ФОП Кирилюк, с. Ветли, вул. Поліська (частково)
13:00-17:00. Гаражі школи, пожежне депо, адмінприміщення старостинського округу, АТС, пошта, магазини, побут с. Ветли, вул. Поліська (частково), Шкільна
місто Нововолинськ
09:00-17:00. Нова пошта пр. Перемоги 19,
м-н Людмила, модуль Приват-банк, м. Новолинськ пр.Перемоги 19
Гаражі c. Благодатне, вул.Сагайдачного
вул.Чкалова 20
вул.Шевченка 19
вул.Волинськ 1-7
вул.Незалежності 9-47,12-48
вул.Лісова 2,4
Ратнівський район
9:30-16:00. Дитячий садок, Школа, Церква с.Сільця-Гірницькі. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА" с.Гірники, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАРІВНА СКАРБНИЦЯ", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" Станція мобільного звязку, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙФСЕЛЛ" Станція мобільного звязку, Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро", Фізична особа Ващук Віталій Іванович Майстерня с.Гірники, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" СКЗ. с.Гірники, частково с.Гірники, Сільця-Гірницькі.
10:00-16:00. ФОП Павлович Василь Григорович Ларьок, частково с. Велимче
09:00-16:30. АТС, частково с. Річиця
Рожищенський район
09:00-17:00. м. Рожище вул. Незалежності 109,
магазин «Венеція»,
вул .Куліша 59 П-ць Адамчук, магазин. м.Рожище,вул. Незалежності, 99а, 95,
101,103,105,107,
М.Вовчка 4,8,10,1,2,12,16,14,
Куліша 24,1,16,18,
Коцюбинського 1,
с.Тростянка (магазин), вул.Центральна, 18-40, 39-57, 2-16а, 1-35, вул.Нова, 1-7, с.Уляники (тракторна бригада) с.Уляники, вул.Тиха, Центральна, м.Рожище, вул.Дорошенка, 5-43, 2-28, 3а, Чайковського, 21, Макаренка, 2-10, м.Рожище адмінприміщення, піцерія, торговиі кіоски, магазин-бар, відділ освіти, дитсадок. м.Рожище, вул.Незалежності, 46-58, Грушевського, І.Франка, 13-19, 1Травня,1-28, м.Рожище, вул.Героїв УПА,21-54, пров.Ватутіна, Симоненка, Жуковського, м.Тристень вул.Воробйова., м.Рожище вул. Незалежності
магазин «Вікторія» Редакція газети "Наш край",
ДІП "Рожищенська районна друкарня"
вул. Незалежності 82, м.Рожище, вул. Незалежності, 90,92,94,96,89,88,72,74,76,78.
вул.Пушкіна 19,12,1,3,5,2,4,6.
вулПривокзальна8,10,12,4,6.
вул.О,Степанюка,13,17,15,
Старовижівський район
10:00-16:00. магазин, школа, дитсадок, с. Журавлине вул Спортивна, Шуміка, ПП Дейнека, Зінчук, Кавас, Грабовець, Яцунік, Гапіч, Зорян, Бубела, Микитюк, Кондрацький, Горун, Данилюк, Зорин, Б/В Срібниця, ВАТ «Київстар», МТС , Терцентр, Школа, Дитсадок, ОТГ, Любохини, Кримне. с.Мокре вул Незалежності, Шевченка, Заводська, с Кримне,
Любохини повністю.
Турійський район
10:00-11:00. ПТУ-22 – гуртожиток, с.м.т.Луків вул.Незалежності
11:00-12:00. ФОП Мартинюк – пункт прийому молока, АТС, пошта, ФОП Зінюк Т.В.- магазин «Артеміда», школа, кухня, ФОП Мисюк В.В.- магазин, Луківська с/р- адмінприміщення, ПТУ -22 - гуртожиток с.м.т.Луків вул.І.Франка, Лящука,
1-го Травня, Грушевського, Спортивна, Незалежності, Садова
09:00-16:30. смт. Луків вул. Грушевського, Паркова, О.Пчілки
14:00-15:00. Луківське КП «Комунальник» - водокачка, котельня, ФОП Сукач Н.М.- торговий кіоск, ФОП Сукач - лазня с.м.т.Луків вул.Незалежності
10:00-16:30. ФОП Базярук – бар-магазин, школа, СКЗ с.Блаженик вул.Володимирська, Ковпака, ФОП Ткачук - зернотік, с. Купичів,
13:00-16:00, Школа, ФАП, ФОП Колбасюк – магазин, ТРСТ- магазин, пошта, АТС, ФГ «Волиньагрохолдинг» - адмінприміщення, тракторна бригада, дім молитви, клуб, водокачка, церква, СКЗ с.Бобли
10:00-13:00. ДП «Турійське лісове господарство»- лісництво, магазин, церква, школа, АТС,пошта, ФАП, ФОП Судюк В.М.- ДКУ
Школа, магазин, ФАП, с.Оса, с.Ревушки
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