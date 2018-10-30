Хочуть працювати навіть у вихідні, аби більше заробити грошей: у Нововолинську протестують шахтарі





Гірники 7-го грудня зібралися у приміщенні підприємства, аби вирішити, як же їм працювати далі, - пише



Емоційно, з криками та лайкою шахтарі висловлювали своє незадоволення роботою чинного керівництва та умовами праці.



Гірники наголошували: підприємство та люди, які на ньому працюють, зараз – на межі.



Мільйонні борги за електроенергію, і у результаті цього – відключення світла, кількамісячна заборгованість заробітної плати, різке зменшення вуглевидобутку, зношена аварійна техніка – ці та інші претензії вони висловили технічному директору ДП «Волиньвугілля» Анатолію Головку, а також запитали в нього, коли ж нарешті ситуація покращиться.



У свою чергу, Анатолій Головко частково погодився із звинуваченнями шахтарів. Він визнав, що ситуація на шахтах №9 та Бужанка – дійсно критична, однак запевнив, що не все з того, що від нього вимагають, – у його компетентності.



За його словами, зараз вугільна галузь України переживає важкі часи: ціна на вугілля у порівнянні з минулим роком знизилася майже наполовину, через заборгованість вимкнули електроенергію, а без неї робота на шахтах «заморозилася», до того ж працівникам кілька місяців не виплачують заробітну плату.



«Я це все розумію. Але ці питання не в моїй компетенції», – наголосив Головко.



Не почувши відповідей на свої питання, гірники почали вимагати, аби технічний директор написав заяву на звільнення. Мовляв, він ігнорує й не вирішує проблем шахтарів та не лобіює їхніх інтересів перед вищим керівництвом.



«Ви нас не розумієте і не чуєте! Вам байдуже на наші проблеми!», – запевняли шахтарі.



Окрім цього, гірники вимагали, аби їм дозволили працювати у вихідні, зокрема, й у неділю. Аби мати змогу, видобути більше вугілля і відповідно заробити більше коштів.



«Таким способом ми зможемо видобути і продати більшу кількість вугілля й матимемо можливість розрахуватися з нашими боргами, у тому числі й за електроенергію», – переконували гірники.



Анатолій Головко зазначив, що не має нічого проти цього. Але це має бути узгоджено з вищим керівництвом.



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