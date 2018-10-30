Хочуть працювати навіть у вихідні, аби більше заробити грошей: у Нововолинську протестують шахтарі
Сьогодні, 16:11
Нововолинські шахтарі знову протестують. Обуренні критичною ситуацією, яка наразі склалася на ДП «Волиньвугілля».
Гірники 7-го грудня зібралися у приміщенні підприємства, аби вирішити, як же їм працювати далі, - пише Буг.
Емоційно, з криками та лайкою шахтарі висловлювали своє незадоволення роботою чинного керівництва та умовами праці.
Гірники наголошували: підприємство та люди, які на ньому працюють, зараз – на межі.
Мільйонні борги за електроенергію, і у результаті цього – відключення світла, кількамісячна заборгованість заробітної плати, різке зменшення вуглевидобутку, зношена аварійна техніка – ці та інші претензії вони висловили технічному директору ДП «Волиньвугілля» Анатолію Головку, а також запитали в нього, коли ж нарешті ситуація покращиться.
У свою чергу, Анатолій Головко частково погодився із звинуваченнями шахтарів. Він визнав, що ситуація на шахтах №9 та Бужанка – дійсно критична, однак запевнив, що не все з того, що від нього вимагають, – у його компетентності.
За його словами, зараз вугільна галузь України переживає важкі часи: ціна на вугілля у порівнянні з минулим роком знизилася майже наполовину, через заборгованість вимкнули електроенергію, а без неї робота на шахтах «заморозилася», до того ж працівникам кілька місяців не виплачують заробітну плату.
«Я це все розумію. Але ці питання не в моїй компетенції», – наголосив Головко.
Не почувши відповідей на свої питання, гірники почали вимагати, аби технічний директор написав заяву на звільнення. Мовляв, він ігнорує й не вирішує проблем шахтарів та не лобіює їхніх інтересів перед вищим керівництвом.
«Ви нас не розумієте і не чуєте! Вам байдуже на наші проблеми!», – запевняли шахтарі.
Окрім цього, гірники вимагали, аби їм дозволили працювати у вихідні, зокрема, й у неділю. Аби мати змогу, видобути більше вугілля і відповідно заробити більше коштів.
«Таким способом ми зможемо видобути і продати більшу кількість вугілля й матимемо можливість розрахуватися з нашими боргами, у тому числі й за електроенергію», – переконували гірники.
Анатолій Головко зазначив, що не має нічого проти цього. Але це має бути узгоджено з вищим керівництвом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Гірники 7-го грудня зібралися у приміщенні підприємства, аби вирішити, як же їм працювати далі, - пише Буг.
Емоційно, з криками та лайкою шахтарі висловлювали своє незадоволення роботою чинного керівництва та умовами праці.
Гірники наголошували: підприємство та люди, які на ньому працюють, зараз – на межі.
Мільйонні борги за електроенергію, і у результаті цього – відключення світла, кількамісячна заборгованість заробітної плати, різке зменшення вуглевидобутку, зношена аварійна техніка – ці та інші претензії вони висловили технічному директору ДП «Волиньвугілля» Анатолію Головку, а також запитали в нього, коли ж нарешті ситуація покращиться.
У свою чергу, Анатолій Головко частково погодився із звинуваченнями шахтарів. Він визнав, що ситуація на шахтах №9 та Бужанка – дійсно критична, однак запевнив, що не все з того, що від нього вимагають, – у його компетентності.
За його словами, зараз вугільна галузь України переживає важкі часи: ціна на вугілля у порівнянні з минулим роком знизилася майже наполовину, через заборгованість вимкнули електроенергію, а без неї робота на шахтах «заморозилася», до того ж працівникам кілька місяців не виплачують заробітну плату.
«Я це все розумію. Але ці питання не в моїй компетенції», – наголосив Головко.
Не почувши відповідей на свої питання, гірники почали вимагати, аби технічний директор написав заяву на звільнення. Мовляв, він ігнорує й не вирішує проблем шахтарів та не лобіює їхніх інтересів перед вищим керівництвом.
«Ви нас не розумієте і не чуєте! Вам байдуже на наші проблеми!», – запевняли шахтарі.
Окрім цього, гірники вимагали, аби їм дозволили працювати у вихідні, зокрема, й у неділю. Аби мати змогу, видобути більше вугілля і відповідно заробити більше коштів.
«Таким способом ми зможемо видобути і продати більшу кількість вугілля й матимемо можливість розрахуватися з нашими боргами, у тому числі й за електроенергію», – переконували гірники.
Анатолій Головко зазначив, що не має нічого проти цього. Але це має бути узгоджено з вищим керівництвом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Львівщині вчителька побила 11-річного учня. ВІДЕО
Сьогодні, 16:40
Знайшли тіло чоловіка, який зник на Волині ще у жовтні
Сьогодні, 16:24
Хочуть працювати навіть у вихідні, аби більше заробити грошей: у Нововолинську протестують шахтарі
Сьогодні, 16:11
Волинянка замовила в соцмережі неіснуючий одяг
Сьогодні, 16:00
Акційні квартири і дах на 3-му будинку: що нового на будівництві «Паркового кварталу» у Ковелі. ВІДЕОЗВІТ*
Сьогодні, 15:36