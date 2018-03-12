вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні поновили виплати на дітей ФОПів: які документи потрібні

В Україні поновили виплати на дітей ФОПів: які документи потрібні
Для фізичних осіб ‒ підприємців І та ІІ груп уряд відновив виплату допомоги на дітей до 10 років на період з 1 листопада по 31 грудня 2020.

Особи, які отримували виплату допомоги у травні-серпні 2020 року, таку допомогу будуть отримувати і надалі, - йдеться на сайті Мінсоцполітики.

Зазначається, що фізичним особам-підприємцям, які не звертались за цією виплатою, для призначення та виплати допомоги на дітей необхідно звернутись до управлінь соціального захисту населення, за місцем проживання до 15 грудня 2020 року, з пакетом необхідних документів у паперовій формі:

- копіями свідоцтв про народження дітей віком до 10 років;

- довідкою з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);
- копією документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);
- копією рішення районної, районної у м. м. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об'єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Або заповнити електронну заяву за посиланням https://dopomoga2fop.ioc.gov.ua/ з фотокопіями відповідних документів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ФОПи, виплати, підприємці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
на які виплати можуть претендувати дітки, татусі котрих вимушені працювати неофіційно ?..
Відповісти
Вибір редактора
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин знайшов у водоймі непритомного односельчанина
Сьогодні, 13:03
Майстриня лісу та юрист з Волині отримали державні нагороди
Сьогодні, 12:58
В Україні поновили виплати на дітей ФОПів: які документи потрібні
Сьогодні, 12:54
На Рівненщині від ускладнень коронавірусу померла 14-річна дівчина
Сьогодні, 12:22
Просять допомогти родині волинян, у якої вщент згорів будинок. ФОТО
Сьогодні, 12:06
Схожі новини
Луцькі підприємці хочуть менше «відкладати» на пенсію Луцькі підприємці хочуть менше «відкладати» на пенсію
12 березень, 2018, 11:39
Підприємці отримають по 8 тисяч гривень: Рада схвалила законопроєкт Підприємці отримають по 8 тисяч гривень: Рада схвалила законопроєкт
04 грудень, 12:51
Рада проголосувала за відтермінування обов'язкових касових апаратів Рада проголосувала за відтермінування обов'язкових касових апаратів
01 грудень, 14:43
Підприємці зустрічають новообраних депутатів Волиньради мітингом Підприємці зустрічають новообраних депутатів Волиньради мітингом
25 листопад, 09:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під час «Файної гутірки» у Луцьку розповідатимуть про правильний культурний менеджмент
Сьогодні, 14:10
 0
На Теремнівських ставках підпалили сухе зілля
Сьогодні, 14:10
 0
У «StrikeCity» – комплексні обіди весь день*
Сьогодні, 13:46
 0
На балконі багатоквартирного будинку у Луцьку – пожежа. ФОТО
Сьогодні, 13:20
 0
У Луцьку трапилось дві аварії, бо водії не надали переваги у русі. ВІДЕО
Сьогодні, 13:18
 0
Медіа
відео
1/8