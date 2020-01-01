вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

9 грудня на Волині: гортаючи календар

9 грудня на Волині: гортаючи календар
День народження 9 грудня святкує волонтер Тетяна Білінскі (на фото).

Також особисте свято відзначають майстриня Юлія Токарська та депутат облради Олександр Пирожик.

За православним календарем 9 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Георгій або Яків.

Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.

У світі цього дня святкують Міжнародний день боротьби з корупцією.

На Волині цього дня народилася одна з засновниць Київського братства, монастиря і школи при ньому Галшка Гулевичівна (1577-1642 роки).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Спустилися в шахту і відмовляються працювати: на Львівщині страйкують гірники
Сьогодні, 00:06
9 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинянин - серед найкращих футболістів півріччя у Першій лізі
08 грудень, 23:35
ЗНО з додаткових предметів хочуть зробити платним
08 грудень, 23:01
У волинському селі автівка на пішохідному переході збила 22- річного хлопця. ФОТО
08 грудень, 22:41
Схожі новини
5 грудня на Волині: гортаючи календар 5 грудня на Волині: гортаючи календар
05 грудень, 00:00
3 грудня на Волині: гортаючи календар 3 грудня на Волині: гортаючи календар
03 грудень, 00:00
2 грудня на Волині: гортаючи календар 2 грудня на Волині: гортаючи календар
02 грудень, 00:00
28 листопада на Волині: гортаючи календар 28 листопада на Волині: гортаючи календар
28 листопад, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Спустилися в шахту і відмовляються працювати: на Львівщині страйкують гірники
Сьогодні, 00:06
 0
9 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Волинянин - серед найкращих футболістів півріччя у Першій лізі
08 грудень, 23:35
 0
ЗНО з додаткових предметів хочуть зробити платним
08 грудень, 23:01
 0
У волинському селі автівка на пішохідному переході збила 22- річного хлопця. ФОТО
08 грудень, 22:41
 0
Медіа
відео
1/8