9 грудня на Волині: гортаючи календар

Тетяна Білінскі (на фото).



Також особисте свято відзначають майстриня Юлія Токарська та депутат облради Олександр Пирожик.



За православним календарем 9 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Георгій або Яків.



Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.



У світі цього дня святкують Міжнародний день боротьби з корупцією.



На Волині цього дня народилася одна з засновниць Київського братства, монастиря і школи при ньому Галшка Гулевичівна (1577-1642 роки).

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