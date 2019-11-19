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«Волинь» і ще 9 клубів Першої ліги можуть подавати заявку на ліцензування для Favbet Ліги

«Волинь» і ще 9 клубів Першої ліги можуть подавати заявку на ліцензування для Favbet Ліги
Перші десять клубів Першої ліги на поточний момент можуть подати заявку на ліцензування для участі в Favbet Лізі в наступному сезоні.

Про це повідомляє Sport Arena.

Зараз місця в першій десятці дивізіону займають Агробізнес, Верес, Чорноморець, Гірник-Спорт, Металіст 1925 Миколаїв, Волинь, Оболонь, Альянс і Полісся.

Агробізнес лідирує в Першій лізі, випереджаючи Верес, що йде другим, на одне очко. Чорноморець відстає від лідера першості на три бали.

Перша ліга пішла на зимову перерву. Друга частина чемпіонату почнеться в березні.

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Теги: Волинь, Луцьк, Перша ліга
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