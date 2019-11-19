«Волинь» і ще 9 клубів Першої ліги можуть подавати заявку на ліцензування для Favbet Ліги
Сьогодні, 02:16
Перші десять клубів Першої ліги на поточний момент можуть подати заявку на ліцензування для участі в Favbet Лізі в наступному сезоні.
Про це повідомляє Sport Arena.
Зараз місця в першій десятці дивізіону займають Агробізнес, Верес, Чорноморець, Гірник-Спорт, Металіст 1925 Миколаїв, Волинь, Оболонь, Альянс і Полісся.
Агробізнес лідирує в Першій лізі, випереджаючи Верес, що йде другим, на одне очко. Чорноморець відстає від лідера першості на три бали.
Перша ліга пішла на зимову перерву. Друга частина чемпіонату почнеться в березні.
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Про це повідомляє Sport Arena.
Зараз місця в першій десятці дивізіону займають Агробізнес, Верес, Чорноморець, Гірник-Спорт, Металіст 1925 Миколаїв, Волинь, Оболонь, Альянс і Полісся.
Агробізнес лідирує в Першій лізі, випереджаючи Верес, що йде другим, на одне очко. Чорноморець відстає від лідера першості на три бали.
Перша ліга пішла на зимову перерву. Друга частина чемпіонату почнеться в березні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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