«Волинь» і ще 9 клубів Першої ліги можуть подавати заявку на ліцензування для Favbet Ліги





Про це повідомляє



Зараз місця в першій десятці дивізіону займають Агробізнес, Верес, Чорноморець, Гірник-Спорт, Металіст 1925 Миколаїв, Волинь, Оболонь, Альянс і Полісся.



Агробізнес лідирує в Першій лізі, випереджаючи Верес, що йде другим, на одне очко. Чорноморець відстає від лідера першості на три бали.



Перша ліга пішла на зимову перерву. Друга частина чемпіонату почнеться в березні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перші десять клубів Першої ліги на поточний момент можуть подати заявку на ліцензування для участі в Favbet Лізі в наступному сезоні.Про це повідомляє Sport Arena Зараз місця в першій десятці дивізіону займають Агробізнес, Верес, Чорноморець, Гірник-Спорт, Металіст 1925 Миколаїв, Волинь, Оболонь, Альянс і Полісся.Агробізнес лідирує в Першій лізі, випереджаючи Верес, що йде другим, на одне очко. Чорноморець відстає від лідера першості на три бали.Перша ліга пішла на зимову перерву. Друга частина чемпіонату почнеться в березні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію