Волинянин викрав із сумочки знайомої чималу суму грошей
Сьогодні, 12:07
У Горохівському районі чоловік викрав у своєї знайомої гроші.
Про це йдеться у вироку Горохівського районного суду Волинської області, - пише Волинь.правда.
Зазначається, що у серпні цього року до волинянина прийшла в гості знайома. У її сумці лежали 3000 польських злотих, що еквівалентно 22037 гривень. Поки вона знаходилася у іншій кімнаті будинку, чоловік викрав викрав кошти. Відомо, що крадій – уродженець села Березичі Любешівського району.
Чоловік має професійно-технічну освіту, одружений та має дитину. Суд призначив йому покарання у виді громадських робіт на строк 90 годин.
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Про це йдеться у вироку Горохівського районного суду Волинської області, - пише Волинь.правда.
Зазначається, що у серпні цього року до волинянина прийшла в гості знайома. У її сумці лежали 3000 польських злотих, що еквівалентно 22037 гривень. Поки вона знаходилася у іншій кімнаті будинку, чоловік викрав викрав кошти. Відомо, що крадій – уродженець села Березичі Любешівського району.
Чоловік має професійно-технічну освіту, одружений та має дитину. Суд призначив йому покарання у виді громадських робіт на строк 90 годин.
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