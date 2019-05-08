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Волинянин викрав із сумочки знайомої чималу суму грошей

Волинянин викрав із сумочки знайомої чималу суму грошей
У Горохівському районі чоловік викрав у своєї знайомої гроші.

Про це йдеться у вироку Горохівського районного суду Волинської області, - пише Волинь.правда.

Зазначається, що у серпні цього року до волинянина прийшла в гості знайома. У її сумці лежали 3000 польських злотих, що еквівалентно 22037 гривень. Поки вона знаходилася у іншій кімнаті будинку, чоловік викрав викрав кошти. Відомо, що крадій – уродженець села Березичі Любешівського району.

Чоловік має професійно-технічну освіту, одружений та має дитину. Суд призначив йому покарання у виді громадських робіт на строк 90 годин.

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Теги: гроші, волинянин, крадіжка
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