Волинянин, який під час пиятики зарізав знайомого, сів у тюрму на 11 років
Сьогодні, 16:45
32-річний мешканець Ковеля за вбивство свого однолітка проведе за ґратами 11 років.
Про це повідомляє обласна прокуратура Волині.
Увечері 6 липня 2019 року, знаходячись у дворі будинку та розпиваючи спиртні напої, на ґрунті неприязних відносин між чоловіками виник конфлікт, в результаті чого обвинувачений умисно наніс своєму знайомому удар ножем в спину, з пошкодженням верхньої долі лівої легені.
Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер.
Суд визнав волинянина винним в умисному убивстві (ч.1 ст.115 КК України) та призначив йому покарання у виді 11 років позбавлення волі.
Фото ілюстративне.
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Про це повідомляє обласна прокуратура Волині.
Увечері 6 липня 2019 року, знаходячись у дворі будинку та розпиваючи спиртні напої, на ґрунті неприязних відносин між чоловіками виник конфлікт, в результаті чого обвинувачений умисно наніс своєму знайомому удар ножем в спину, з пошкодженням верхньої долі лівої легені.
Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер.
Суд визнав волинянина винним в умисному убивстві (ч.1 ст.115 КК України) та призначив йому покарання у виді 11 років позбавлення волі.
Фото ілюстративне.
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