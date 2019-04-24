Волинянин, який під час пиятики зарізав знайомого, сів у тюрму на 11 років

32-річний мешканець Ковеля за вбивство свого однолітка проведе за ґратами 11 років.Про це повідомляє обласна прокуратура Волині.Увечері 6 липня 2019 року, знаходячись у дворі будинку та розпиваючи спиртні напої, на ґрунті неприязних відносин між чоловіками виник конфлікт, в результаті чого обвинувачений умисно наніс своєму знайомому удар ножем в спину, з пошкодженням верхньої долі лівої легені.Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер.Суд визнав волинянина винним в умисному убивстві (ч.1 ст.115 КК України) та призначив йому покарання у виді 11 років позбавлення волі.