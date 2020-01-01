В урочищі на Волині «чорні» лісоруби зрізали декілька дубів
Сьогодні, 17:00
Громадські інспектори Державної екологічної інспекції у Волинській області 8 грудня виявили незаконну рубку дерев на території заповідного урочища "Папики", яке знаходиться у Звірівському лісництві.
Про це повдіомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Про порушення вони повідомили в інспекцію та викликали поліцію. В урочищі зрізали шість дубів довжиною 14-15 метрів.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 246 частина 1. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, 8 грудня розпочалась перша позапланова перевірка відбувається у ДП «ЛМГ» Звірівське».
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Про це повдіомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Про порушення вони повідомили в інспекцію та викликали поліцію. В урочищі зрізали шість дубів довжиною 14-15 метрів.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 246 частина 1. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, 8 грудня розпочалась перша позапланова перевірка відбувається у ДП «ЛМГ» Звірівське».
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