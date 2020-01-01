В урочищі на Волині «чорні» лісоруби зрізали декілька дубів





Про це повдіомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.



Про порушення вони повідомили в інспекцію та викликали поліцію. В урочищі зрізали шість дубів довжиною 14-15 метрів.



Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 246 частина 1. Тривають слідчі дії.



Нагадаємо, 8 грудня розпочалась перша позапланова перевірка відбувається у ДП «ЛМГ» Звірівське».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадські інспектори Державної екологічної інспекції у Волинській області 8 грудня виявили незаконну рубку дерев на території заповідного урочища "Папики", яке знаходиться у Звірівському лісництві.Про це повдіомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.Про порушення вони повідомили в інспекцію та викликали поліцію. В урочищі зрізали шість дубів довжиною 14-15 метрів.Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 246 частина 1. Тривають слідчі дії.Нагадаємо, 8 грудня розпочалась перша позапланова перевірка відбувається у ДП «ЛМГ» Звірівське».

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