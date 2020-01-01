Призначили заступників Ковельського міського голови
Сьогодні, 12:28
У Ковелі затвердили кандидатури заступників міського голови та керуючого справами.
Про це стало відомо сьогодні, 10 грудня, під час засідання сесії міської ради восьмого скликання, - йдеться на сайті Ковельради.
Нагадаємо, що посаду першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів обійме Тарас Яковлев, який останнім часом був радником міського голови. З листопада 2018 року до квітня 2020 - голова Луцької районної державної адміністрації.
Заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів працюватимуть Наталія Маленицька та Віктор Жигаревич.
Ковельчани добре знають Наталію Маленицьку як помічника-консультанта народного депутата Степана Івахіва. З 2020 року по даний час – менеджер Дирекції закупівель в ТзОВ «Вест Петрол Маркет». Віктор Жигаревич працював заступником начальника пасажирського вагонного депо Ковель.
Підтримали обранці громади і кандидатуру Івана Чуліпи на посаду керуючого справами виконавчого комітету міської ради. Трудову діяльність розпочав у 2013 році в Ковельській райдержадміністрації, де працював спеціалістом, начальником відділу містобудування та архітектури, завідувачем сектору містобудування та архітектури. 2017 - 2020 роки – начальник Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Волинській області.
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Про це стало відомо сьогодні, 10 грудня, під час засідання сесії міської ради восьмого скликання, - йдеться на сайті Ковельради.
Нагадаємо, що посаду першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів обійме Тарас Яковлев, який останнім часом був радником міського голови. З листопада 2018 року до квітня 2020 - голова Луцької районної державної адміністрації.
Заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів працюватимуть Наталія Маленицька та Віктор Жигаревич.
Ковельчани добре знають Наталію Маленицьку як помічника-консультанта народного депутата Степана Івахіва. З 2020 року по даний час – менеджер Дирекції закупівель в ТзОВ «Вест Петрол Маркет». Віктор Жигаревич працював заступником начальника пасажирського вагонного депо Ковель.
Підтримали обранці громади і кандидатуру Івана Чуліпи на посаду керуючого справами виконавчого комітету міської ради. Трудову діяльність розпочав у 2013 році в Ковельській райдержадміністрації, де працював спеціалістом, начальником відділу містобудування та архітектури, завідувачем сектору містобудування та архітектури. 2017 - 2020 роки – начальник Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Волинській області.
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