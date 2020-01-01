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Призначили заступників Ковельського міського голови

Призначили заступників Ковельського міського голови
У Ковелі затвердили кандидатури заступників міського голови та керуючого справами.

Про це стало відомо сьогодні, 10 грудня, під час засідання сесії міської ради восьмого скликання, - йдеться на сайті Ковельради.

Нагадаємо, що посаду першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів обійме Тарас Яковлев, який останнім часом був радником міського голови. З листопада 2018 року до квітня 2020 - голова Луцької районної державної адміністрації.
Призначили заступників Ковельського міського голови

Заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів працюватимуть Наталія Маленицька та Віктор Жигаревич.
Призначили заступників Ковельського міського голови

Ковельчани добре знають Наталію Маленицьку як помічника-консультанта народного депутата Степана Івахіва. З 2020 року по даний час – менеджер Дирекції закупівель в ТзОВ «Вест Петрол Маркет». Віктор Жигаревич працював заступником начальника пасажирського вагонного депо Ковель.
Призначили заступників Ковельського міського голови

Підтримали обранці громади і кандидатуру Івана Чуліпи на посаду керуючого справами виконавчого комітету міської ради. Трудову діяльність розпочав у 2013 році в Ковельській райдержадміністрації, де працював спеціалістом, начальником відділу містобудування та архітектури, завідувачем сектору містобудування та архітектури. 2017 - 2020 роки – начальник Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Волинській області.

Призначили заступників Ковельського міського голови

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Теги: Ігор Чайка, Ковель, заступники, міський голова
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