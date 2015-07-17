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Угорський дипломат і ексдепутат віз контрабандні цигарки через український кордон. ВІДЕО

Угорський дипломат і ексдепутат віз контрабандні цигарки через український кордон. ВІДЕО
На Закарпатті українські прикордонники затримали угорського дипломата з контрабандними цигарками.

За неофіційною інформацією, він є колишнім депутатом парламенту Угорщини, повідомляє Державна прикордонна служба України, - пише "Газета ua".

Угорець їхав з України до Угорщини на автомобілі Seat через пункт пропуску "Лужанка". На контролі надав дипломатичний паспорт, який не є акредитованим в Україні.

"За результатами проведеного огляду автомобіля спільна група з прикордонного наряду, оперативних співробітників Держприкордонслужби, представників ДМС, із залученням представників консульства Угорщини, в багажному відділенні авта виявила цигарки без акцизних марок з позначкою For duty free only. Наразі триває підрахунок виявленого товару, після чого буде встановлена їх кількість та вартість", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Журналіст Дмитро Тужанський з посиланням на свої джерела повідомив, що затриманий є колишнім депутатом парламенту Угорщини.

"За моєю інформацією, дипломатом-контрабандистом виявився двічі депутат угорського парламенту від соціалістів 2006-2010 та 2014-2018 Жолт Легинь", - написав він.



Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час засідання Ради Європейського союзу поскаржився на Україну. Скарги стосувалися ситуації з угорським національною меншиною на Закарпатті, в Twitter розповів кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, який працює в Брюсселі.

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Теги: кордон, Закарпаття
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