Угорський дипломат і ексдепутат віз контрабандні цигарки через український кордон. ВІДЕО





За неофіційною інформацією, він є колишнім депутатом парламенту Угорщини, повідомляє Державна прикордонна служба України, - пише



Угорець їхав з України до Угорщини на автомобілі Seat через пункт пропуску "Лужанка". На контролі надав дипломатичний паспорт, який не є акредитованим в Україні.



"За результатами проведеного огляду автомобіля спільна група з прикордонного наряду, оперативних співробітників Держприкордонслужби, представників ДМС, із залученням представників консульства Угорщини, в багажному відділенні авта виявила цигарки без акцизних марок з позначкою For duty free only. Наразі триває підрахунок виявленого товару, після чого буде встановлена їх кількість та вартість", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.



Журналіст Дмитро Тужанський з посиланням на свої джерела повідомив, що затриманий є колишнім депутатом парламенту Угорщини.



"За моєю інформацією, дипломатом-контрабандистом виявився двічі депутат угорського парламенту від соціалістів 2006-2010 та 2014-2018 Жолт Легинь", - написав він.







Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час засідання Ради Європейського союзу поскаржився на Україну. Скарги стосувалися ситуації з угорським національною меншиною на Закарпатті, в Twitter розповів кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, який працює в Брюсселі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Закарпатті українські прикордонники затримали угорського дипломата з контрабандними цигарками.За неофіційною інформацією, він є колишнім депутатом парламенту Угорщини, повідомляє Державна прикордонна служба України, - пише "Газета ua" Угорець їхав з України до Угорщини на автомобілі Seat через пункт пропуску "Лужанка". На контролі надав дипломатичний паспорт, який не є акредитованим в Україні."За результатами проведеного огляду автомобіля спільна група з прикордонного наряду, оперативних співробітників Держприкордонслужби, представників ДМС, із залученням представників консульства Угорщини, в багажному відділенні авта виявила цигарки без акцизних марок з позначкою For duty free only. Наразі триває підрахунок виявленого товару, після чого буде встановлена їх кількість та вартість", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.Журналіст Дмитро Тужанський з посиланням на свої джерела повідомив, що затриманий є колишнім депутатом парламенту Угорщини."За моєю інформацією, дипломатом-контрабандистом виявився двічі депутат угорського парламенту від соціалістів 2006-2010 та 2014-2018 Жолт Легинь", - написав він.Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час засідання Ради Європейського союзу поскаржився на Україну. Скарги стосувалися ситуації з угорським національною меншиною на Закарпатті, в Twitter розповів кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, який працює в Брюсселі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію