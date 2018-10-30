У Нововолинську уже 5-ий день страйкують шахтарі
Сьогодні, 10:53
11-го грудня у Нововолинську в приміщенні ДП «Волиньвугілля» знову зранку зібралися шахтарі.
Це вже п'ятий день протестів. Вимоги гірників – незмінні - пише Буг.
Нагадаємо, 7-го грудня на шахті №9 та “Бужанській” люди не вийшли на роботу та прийшли в Волиньвугілля. 8-го грудня 14 гірників залишилася в знак протесту під землею на шахті “Бужанська.
Пробули вони там добу і ввечері, 9-го грудня, піднялися на поверхню та долучилися до акції під "Волиньвугілля".
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Хочуть працювати навіть у вихідні, аби більше заробити грошей: у Нововолинську протестують шахтарі
Працівники копалень вимагають погашення заборгованості та звільнення керівництва: генерального директора ДП «Волиньвугілля» Юрія Ключковського та технічного директора Анатолія Головка. 10-го грудня шахтарі не пустили їх на роботу.
9-го грудня поліція Нововолинська повідомила, що за невиплату зарплати шахтарям відкрили кримінальну справу. Встановили, що заробітну плату працівники не отримували з липня цього року, заборгованість перед ними вже сягнула близько 30 мільйонів гривень.
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Це вже п'ятий день протестів. Вимоги гірників – незмінні - пише Буг.
Нагадаємо, 7-го грудня на шахті №9 та “Бужанській” люди не вийшли на роботу та прийшли в Волиньвугілля. 8-го грудня 14 гірників залишилася в знак протесту під землею на шахті “Бужанська.
Пробули вони там добу і ввечері, 9-го грудня, піднялися на поверхню та долучилися до акції під "Волиньвугілля".
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Хочуть працювати навіть у вихідні, аби більше заробити грошей: у Нововолинську протестують шахтарі
Працівники копалень вимагають погашення заборгованості та звільнення керівництва: генерального директора ДП «Волиньвугілля» Юрія Ключковського та технічного директора Анатолія Головка. 10-го грудня шахтарі не пустили їх на роботу.
9-го грудня поліція Нововолинська повідомила, що за невиплату зарплати шахтарям відкрили кримінальну справу. Встановили, що заробітну плату працівники не отримували з липня цього року, заборгованість перед ними вже сягнула близько 30 мільйонів гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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