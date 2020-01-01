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Де на Волині піймали найбільше екопорушників

Де на Волині піймали найбільше екопорушників
Працівники Державної екологічної інспекції у Волинській області у листопаді оштрафували 105 волинян за порушення природохоронного законодавства. Вони мають сплатити 29 тисяч гривень штрафу.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

У Камінь-Каширському районі виявили 9 порушників. Двох людей оштрафували за рибне браконьєрство, п’ятьох – за порушення правил полювання.

Трьох ківерчан оштрафували за екологічні порушення.

На Старовижівщині 9 людей заплатять штрафи, семеро з них за порушення правил полювання.

У Маневицькому районі інспектори склали протоколи на 17 людей за порушення природохоронного законодавства.

У Володимир-Волинському районі під час рейдів виявили 2 порушників, у Турійському – 3, на Іваничівщині – 3, на Ковельщині – 2.

Працівники Інспекції у Локачинському районі виписали штрафи 8 громадянам.

14 жителів Любешівщини сплатять штрафи за порушення. Зокрема, один житель району заплатить 1020 гривень згідно зі статтею 85 частина 1 за порушення правил полювання.

На Ратнівщині до відповідальності притягнуть 13 людей.

У Рожищенському районі 14 громадян заплатять штрафи за порушення у сфері охорони довкілля.

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Теги: Волинь, екоіспекція, порушення, штраф, природа, довкілля
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