Де на Волині піймали найбільше екопорушників
Сьогодні, 19:50
Працівники Державної екологічної інспекції у Волинській області у листопаді оштрафували 105 волинян за порушення природохоронного законодавства. Вони мають сплатити 29 тисяч гривень штрафу.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
У Камінь-Каширському районі виявили 9 порушників. Двох людей оштрафували за рибне браконьєрство, п’ятьох – за порушення правил полювання.
Трьох ківерчан оштрафували за екологічні порушення.
На Старовижівщині 9 людей заплатять штрафи, семеро з них за порушення правил полювання.
У Маневицькому районі інспектори склали протоколи на 17 людей за порушення природохоронного законодавства.
У Володимир-Волинському районі під час рейдів виявили 2 порушників, у Турійському – 3, на Іваничівщині – 3, на Ковельщині – 2.
Працівники Інспекції у Локачинському районі виписали штрафи 8 громадянам.
14 жителів Любешівщини сплатять штрафи за порушення. Зокрема, один житель району заплатить 1020 гривень згідно зі статтею 85 частина 1 за порушення правил полювання.
На Ратнівщині до відповідальності притягнуть 13 людей.
У Рожищенському районі 14 громадян заплатять штрафи за порушення у сфері охорони довкілля.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
У Камінь-Каширському районі виявили 9 порушників. Двох людей оштрафували за рибне браконьєрство, п’ятьох – за порушення правил полювання.
Трьох ківерчан оштрафували за екологічні порушення.
На Старовижівщині 9 людей заплатять штрафи, семеро з них за порушення правил полювання.
У Маневицькому районі інспектори склали протоколи на 17 людей за порушення природохоронного законодавства.
У Володимир-Волинському районі під час рейдів виявили 2 порушників, у Турійському – 3, на Іваничівщині – 3, на Ковельщині – 2.
Працівники Інспекції у Локачинському районі виписали штрафи 8 громадянам.
14 жителів Любешівщини сплатять штрафи за порушення. Зокрема, один житель району заплатить 1020 гривень згідно зі статтею 85 частина 1 за порушення правил полювання.
На Ратнівщині до відповідальності притягнуть 13 людей.
У Рожищенському районі 14 громадян заплатять штрафи за порушення у сфері охорони довкілля.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 12 грудня
Сьогодні, 20:00
Де на Волині піймали найбільше екопорушників
Сьогодні, 19:50
У селі поблизу Луцька запрацювала нова сучасна амбулаторія
Сьогодні, 19:15
На Світязі незаконним знаряддям ловили вугрів. ФОТО
Сьогодні, 18:46
У Луцьку до кінця 2023 року з'являться 59 нових тролейбусів
Сьогодні, 18:18