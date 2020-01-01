Де на Волині піймали найбільше екопорушників

Працівники Державної екологічної інспекції у Волинській області у листопаді оштрафували 105 волинян за порушення природохоронного законодавства. Вони мають сплатити 29 тисяч гривень штрафу.Про це повідомляє пресслужба відомства.У Камінь-Каширському районі виявили 9 порушників. Двох людей оштрафували за рибне браконьєрство, п’ятьох – за порушення правил полювання.Трьох ківерчан оштрафували за екологічні порушення.На Старовижівщині 9 людей заплатять штрафи, семеро з них за порушення правил полювання.У Маневицькому районі інспектори склали протоколи на 17 людей за порушення природохоронного законодавства.У Володимир-Волинському районі під час рейдів виявили 2 порушників, у Турійському – 3, на Іваничівщині – 3, на Ковельщині – 2.Працівники Інспекції у Локачинському районі виписали штрафи 8 громадянам.14 жителів Любешівщини сплатять штрафи за порушення. Зокрема, один житель району заплатить 1020 гривень згідно зі статтею 85 частина 1 за порушення правил полювання.На Ратнівщині до відповідальності притягнуть 13 людей.У Рожищенському районі 14 громадян заплатять штрафи за порушення у сфері охорони довкілля.