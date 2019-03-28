У Польщі арештували двох хлопців з України, які крали цінні речі з посилок





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Крадіжку виявили співробітники служби безпеки кур'єрської фірми й повідомили про це правоохоронців. Підозрюваних у вчиненні злочинів затримали того ж дня. У шафках українців знайшли кілька викрадених ними речей.



Подальше розслідування показало, що хлопці, працюючи сортувальниками посилок, займалися крадіжками цінних речей з жовтня 2020 року. Переважно воно присвоювали собі смартфони, безпровідні навушники, смарт-годинники й навіть парфуми. Загальна вартість викраденого ними оцінюється в 3,5 тисяч злотих. Щоправда, це лише початкова сума, бо поки вдалося встановити не всіх постраждалих.



Частину викрадених українцями речей знайшли в їхніх шафках на місці роботи, а також за місцем їхнього проживання в місті Глівіце. Обом уже висунули звинувачення, за які загрожує до 10 років ув'язнення. Наразі хлопців взяли під варту на 3 місяці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21-річний та 19-річний українці, який працювали в кур'єрській фірмі в населеному пункті Зброславіце у Польщі, крали цінні речі з посилок.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт місцевої поліції, обох хлопців звинувачують у крадіжці електронної техніки з посилок, які вони сортували.Крадіжку виявили співробітники служби безпеки кур'єрської фірми й повідомили про це правоохоронців. Підозрюваних у вчиненні злочинів затримали того ж дня. У шафках українців знайшли кілька викрадених ними речей.Подальше розслідування показало, що хлопці, працюючи сортувальниками посилок, займалися крадіжками цінних речей з жовтня 2020 року. Переважно воно присвоювали собі смартфони, безпровідні навушники, смарт-годинники й навіть парфуми. Загальна вартість викраденого ними оцінюється в 3,5 тисяч злотих. Щоправда, це лише початкова сума, бо поки вдалося встановити не всіх постраждалих.Частину викрадених українцями речей знайшли в їхніх шафках на місці роботи, а також за місцем їхнього проживання в місті Глівіце. Обом уже висунули звинувачення, за які загрожує до 10 років ув'язнення. Наразі хлопців взяли під варту на 3 місяці.

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