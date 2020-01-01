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У Ківерцівському районі в лісі знайшли 19 артилерійських снарядів

У Ківерцівському районі в лісі знайшли 19 артилерійських снарядів
11 грудня піротехніки знешкодили 19 артилерійських снарядів, виявлених у лісосмузі біля села Жабка Ківерцівського району.

Напередодні боєприпаси у лісі на поверхні ґрунту виявив місцевий житель, -інформує У ДСНС України у Волинській області.

Піротехніки ДСНС, які прибули за викликом, констатували, що це артилерійські снаряди калібру 76 міліметрів часів ІІ Світової війни. При обстеженні території піротехніки також встановили, що небезпечні знахідки не були вилучені на прилеглій території. Імовірно, їх перенесли з іншого місця, не виключено – «чорні» археологи.

Боєприпаси ліквідували на спеціальному майданчику.


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Теги: снаряди, сапери, Жабка
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