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У Володимирі-Волинському від коронавірусу померли дві жінки

У Володимирі-Волинському від коронавірусу померли дві жінки
За добу станом на 12-те грудня у Володимирі-Волинському померли дві літні жінки 74 і 71 років, які були інфіковані коронавірусом.

Про це БУГу повідомили в міському управлінні охорони здоров’я.

У них підтвердили захворювання на COVID-19.

Як повідомляють, станом на 12-те грудня в стаціонарі міської лікарні перебуває 47 хворих з пневмоніями. З них – у 31 тести підтвердили коронавірус.

Нагадаємо, що за минулу добу на Волині зареєстрували 315 випадків захворювання на COVID-19.

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Теги: смерть, коронавірус, Володимир-Волинський
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