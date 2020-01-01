У Володимирі-Волинському від коронавірусу померли дві жінки
Сьогодні, 16:01
За добу станом на 12-те грудня у Володимирі-Волинському померли дві літні жінки 74 і 71 років, які були інфіковані коронавірусом.
Про це БУГу повідомили в міському управлінні охорони здоров’я.
У них підтвердили захворювання на COVID-19.
Як повідомляють, станом на 12-те грудня в стаціонарі міської лікарні перебуває 47 хворих з пневмоніями. З них – у 31 тести підтвердили коронавірус.
Нагадаємо, що за минулу добу на Волині зареєстрували 315 випадків захворювання на COVID-19.
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Про це БУГу повідомили в міському управлінні охорони здоров’я.
У них підтвердили захворювання на COVID-19.
Як повідомляють, станом на 12-те грудня в стаціонарі міської лікарні перебуває 47 хворих з пневмоніями. З них – у 31 тести підтвердили коронавірус.
Нагадаємо, що за минулу добу на Волині зареєстрували 315 випадків захворювання на COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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