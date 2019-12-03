В Івано-Франківську учасників АТО/ООС хочуть звільнити від оплати комунальних послуг
Сьогодні, 12:25
Івано-Франківська міська рада має намір затвердити положення про порядок звільнення учасників бойових дій АТО/ООС та членів їх сімей від сплати за житлово-комунальні послуги на 2021 - 2025 роки.
Проєкт рішення опубліковано на офіційному сайті ради, передає Еспресо.TV.
Положення поширюється на учасників бойових дій АТО/ООС, членів їх сімей, а також на членів сімей загиблих (померлих) під час участі в АТО/ООС.
До членів сім’ї пільговика належать: дружина (чоловік), неповнолітні діти (до 18 років), неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства І та ІІ групи або особами з інвалідністю І групи, непрацездатні батьки, особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням.
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Проєкт рішення опубліковано на офіційному сайті ради, передає Еспресо.TV.
Положення поширюється на учасників бойових дій АТО/ООС, членів їх сімей, а також на членів сімей загиблих (померлих) під час участі в АТО/ООС.
До членів сім’ї пільговика належать: дружина (чоловік), неповнолітні діти (до 18 років), неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства І та ІІ групи або особами з інвалідністю І групи, непрацездатні батьки, особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням.
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