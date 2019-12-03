В Івано-Франківську учасників АТО/ООС хочуть звільнити від оплати комунальних послуг





Проєкт рішення опубліковано на офіційному сайті ради, передає



Положення поширюється на учасників бойових дій АТО/ООС, членів їх сімей, а також на членів сімей загиблих (померлих) під час участі в АТО/ООС.



До членів сім’ї пільговика належать: дружина (чоловік), неповнолітні діти (до 18 років), неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства І та ІІ групи або особами з інвалідністю І групи, непрацездатні батьки, особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Івано-Франківська міська рада має намір затвердити положення про порядок звільнення учасників бойових дій АТО/ООС та членів їх сімей від сплати за житлово-комунальні послуги на 2021 - 2025 роки.Проєкт рішення опубліковано на офіційному сайті ради, передає Еспресо.TV Положення поширюється на учасників бойових дій АТО/ООС, членів їх сімей, а також на членів сімей загиблих (померлих) під час участі в АТО/ООС.До членів сім’ї пільговика належать: дружина (чоловік), неповнолітні діти (до 18 років), неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства І та ІІ групи або особами з інвалідністю І групи, непрацездатні батьки, особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням.

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