Більше 4 мільйонів гривень скерують на дрібний ремонт доріг у Луцькому районі
Сьогодні, 14:29
На послуги з поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення Луцького району Волинської області скерують більше 4 мільйонів гривень.
Відкриті торги для пошуку підрядника оголосило державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області». Про це пише ІА Волинські новини.
Тендерні пропозиції прийматимуть до 29 грудня. Аукціон розпочнеться 30 грудня.
Очікувана вартість робіт становить 4,202 мільйона гривень.
За ці кошти заплановані такі роботи: улаштування вирівнювальних шарів із щебенево-піщаної суміші, ліквідацію вибоїн, розлив бітуму, ущільнення асфальтобетонного шару та планування узбіч автогрейдером.
Послуги з поточного дрібного ремонту доріг мають надаватися до 31 жовтня 2021 року.
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Відкриті торги для пошуку підрядника оголосило державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області». Про це пише ІА Волинські новини.
Тендерні пропозиції прийматимуть до 29 грудня. Аукціон розпочнеться 30 грудня.
Очікувана вартість робіт становить 4,202 мільйона гривень.
За ці кошти заплановані такі роботи: улаштування вирівнювальних шарів із щебенево-піщаної суміші, ліквідацію вибоїн, розлив бітуму, ущільнення асфальтобетонного шару та планування узбіч автогрейдером.
Послуги з поточного дрібного ремонту доріг мають надаватися до 31 жовтня 2021 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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