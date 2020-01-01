Більше 4 мільйонів гривень скерують на дрібний ремонт доріг у Луцькому районі





Відкриті торги для пошуку підрядника оголосило державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області». Про це пише



Тендерні пропозиції прийматимуть до 29 грудня. Аукціон розпочнеться 30 грудня.



Очікувана вартість робіт становить 4,202 мільйона гривень.



За ці кошти заплановані такі роботи: улаштування вирівнювальних шарів із щебенево-піщаної суміші, ліквідацію вибоїн, розлив бітуму, ущільнення асфальтобетонного шару та планування узбіч автогрейдером.



Послуги з поточного дрібного ремонту доріг мають надаватися до 31 жовтня 2021 року.

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