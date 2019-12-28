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У Кропивницькому, Черкасах та Кривому Розі викрили мережу порностудій

У Кропивницькому, Черкасах та Кривому Розі викрили мережу порностудій
Правоохоронці зупинили діяльність мережу студій, що працювала у Кропивницькому, Черкасах та Кривому Розі.

Інтернет-порностудії облаштували в помешканнях приватних квартир та орендованому приватному будинку. Про це повідомляє пресслужба Кіровоградської обласної прокуратури.

Моделі працювали за комп’ютерами, які були оснащені веб-камерами для онлайн-відеозйомки та професійним освітленням. Порноконтент надавався у режимі реального часу, а плата за послуги здійснювалось щохвилинно.

У Кропивницькому, Черкасах та Кривому Розі викрили мережу порностудій

За місцем проживання фігурантів справи, квартирах та приватному будинку, де працювали порностудії, провели обшуки та вилучили техніку для зйомки, секс-іграши, чорнові записи, банківські картки та флеш-накопичувачі.

Також правоохоронці задокументували протиправну діяльність кількох моделей.

У Кропивницькому, Черкасах та Кривому Розі викрили мережу порностудій
У Кропивницькому, Черкасах та Кривому Розі викрили мережу порностудій

За цим фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 3 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

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Теги: прокуратура, СБУ, веб, моделі, порно
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