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Курс валют у Луцьку на 14 грудня

Курс валют у Луцьку на 14 грудня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.903, а продаж – 28.215.

Євро при купівлі становить – 33.672, продажу – 34.231.

Курс російського рубля: купівля – 0.337, продаж – 0.388.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.083, продаж – 7.733.

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Теги: курс, валюта, Луцьк, грудень, гроші
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