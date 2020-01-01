Курс валют у Луцьку на 14 грудня





Євро при купівлі становить – 33.672, продажу – 34.231.



Курс російського рубля: купівля – 0.337, продаж – 0.388.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.083, продаж – 7.733.



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