Назвали три підприємства, які на Волині найбільше забруднювали повітря у 2020-му
Сьогодні, 19:16
Спеціалісти Державної екологічної інспекції у Волинській області за 11 місяців провели 1277 перевірок.
Про це повідомляє пресслужба Держекоінспекції на Волині.
Інформують, що нарахували 97 мільйонів 37 тисяч 79 гривень збитків за шкоду завдану навколишньому середовищу в регіоні.
За недотримання вимог законодавства у сфері водних ресурсів винні отримали штрафи на суму 2 мільйони 782 тисяч 503 гривні шкоди.
У Держекоінспекції нарахували 130 тисяч гривень шкоди за браконьєрство.
За недотримання законодавства у галузі рибних ресурсів шкода – 8 мільйонів 295 тисяч 786 грн, природно-заповідний фонд – 228 тисяч 753.
Порушникам пред’явили претензій на 1 мільйон 267 тисяч 96 гривень за забруднення атмосферного повітря.
Найбільшої шкоди довкіллю завдали викиди в повітря забруднюючих речовин:
– ТзОВ «Віо Ойл» – 420 тисяч 359 гривень;
– ТзОВ «Кроноспан» – 278 тисяч 489 гривень:
– ТзОВ «Українська теплогенеруюча компанія ЕСКО-Волинь» – 206 тисяч 285 гривень.
Інспектори розрахували 44 мільйони 645 тисяч 73 гривень збитків за шкоду завдану рослинному світу.
Зокрема резонансі порушення виявили у Ковельському районі, де працівники ДЕІ спільно з працівниками Ковельського відділу поліції виявили незаконну рубку дерев і нарахували 6 мільйонів 146 тисяч 373 гривні збитків.
У Ківерцівському районі екоінспектори нарахували 1 мільйон 850 тисяч збитків за незаконно зрізані дерева.
Через незаконний видобуток надр на території Волині збитки становлять 37 мільйонів 362 тисячі 7 гривень.
Шкода завдана державі внаслідок порушення законодавства у сфері земельних ресурсів – 2 мільйони 297 тисяч 618, землі водного фонду – 27 тисяч 338 грн.
35 матеріалів перевірок передали до правоохоронних органів.
Зображення ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба Держекоінспекції на Волині.
Інформують, що нарахували 97 мільйонів 37 тисяч 79 гривень збитків за шкоду завдану навколишньому середовищу в регіоні.
За недотримання вимог законодавства у сфері водних ресурсів винні отримали штрафи на суму 2 мільйони 782 тисяч 503 гривні шкоди.
У Держекоінспекції нарахували 130 тисяч гривень шкоди за браконьєрство.
За недотримання законодавства у галузі рибних ресурсів шкода – 8 мільйонів 295 тисяч 786 грн, природно-заповідний фонд – 228 тисяч 753.
Порушникам пред’явили претензій на 1 мільйон 267 тисяч 96 гривень за забруднення атмосферного повітря.
Найбільшої шкоди довкіллю завдали викиди в повітря забруднюючих речовин:
– ТзОВ «Віо Ойл» – 420 тисяч 359 гривень;
– ТзОВ «Кроноспан» – 278 тисяч 489 гривень:
– ТзОВ «Українська теплогенеруюча компанія ЕСКО-Волинь» – 206 тисяч 285 гривень.
Інспектори розрахували 44 мільйони 645 тисяч 73 гривень збитків за шкоду завдану рослинному світу.
Зокрема резонансі порушення виявили у Ковельському районі, де працівники ДЕІ спільно з працівниками Ковельського відділу поліції виявили незаконну рубку дерев і нарахували 6 мільйонів 146 тисяч 373 гривні збитків.
У Ківерцівському районі екоінспектори нарахували 1 мільйон 850 тисяч збитків за незаконно зрізані дерева.
Через незаконний видобуток надр на території Волині збитки становлять 37 мільйонів 362 тисячі 7 гривень.
Шкода завдана державі внаслідок порушення законодавства у сфері земельних ресурсів – 2 мільйони 297 тисяч 618, землі водного фонду – 27 тисяч 338 грн.
35 матеріалів перевірок передали до правоохоронних органів.
Зображення ілюстративне
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