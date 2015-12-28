Назвали три підприємства, які на Волині найбільше забруднювали повітря у 2020-му

Спеціалісти Державної екологічної інспекції у Волинській області за 11 місяців провели 1277 перевірок.Про це повідомляє пресслужба Держекоінспекції на Волині.Інформують, що нарахували 97 мільйонів 37 тисяч 79 гривень збитків за шкоду завдану навколишньому середовищу в регіоні.За недотримання вимог законодавства у сфері водних ресурсів винні отримали штрафи на суму 2 мільйони 782 тисяч 503 гривні шкоди.У Держекоінспекції нарахували 130 тисяч гривень шкоди за браконьєрство.За недотримання законодавства у галузі рибних ресурсів шкода – 8 мільйонів 295 тисяч 786 грн, природно-заповідний фонд – 228 тисяч 753.Порушникам пред’явили претензій на 1 мільйон 267 тисяч 96 гривень за забруднення атмосферного повітря.Найбільшої шкоди довкіллю завдали викиди в повітря забруднюючих речовин:– ТзОВ «Віо Ойл» – 420 тисяч 359 гривень;– ТзОВ «Кроноспан» – 278 тисяч 489 гривень:– ТзОВ «Українська теплогенеруюча компанія ЕСКО-Волинь» – 206 тисяч 285 гривень.Інспектори розрахували 44 мільйони 645 тисяч 73 гривень збитків за шкоду завдану рослинному світу.Зокрема резонансі порушення виявили у Ковельському районі, де працівники ДЕІ спільно з працівниками Ковельського відділу поліції виявили незаконну рубку дерев і нарахували 6 мільйонів 146 тисяч 373 гривні збитків.У Ківерцівському районі екоінспектори нарахували 1 мільйон 850 тисяч збитків за незаконно зрізані дерева.Через незаконний видобуток надр на території Волині збитки становлять 37 мільйонів 362 тисячі 7 гривень.Шкода завдана державі внаслідок порушення законодавства у сфері земельних ресурсів – 2 мільйони 297 тисяч 618, землі водного фонду – 27 тисяч 338 грн.35 матеріалів перевірок передали до правоохоронних органів.