вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Назвали три підприємства, які на Волині найбільше забруднювали повітря у 2020-му

Назвали три підприємства, які на Волині найбільше забруднювали повітря у 2020-му
Спеціалісти Державної екологічної інспекції у Волинській області за 11 місяців провели 1277 перевірок.

Про це повідомляє пресслужба Держекоінспекції на Волині.

Інформують, що нарахували 97 мільйонів 37 тисяч 79 гривень збитків за шкоду завдану навколишньому середовищу в регіоні.

За недотримання вимог законодавства у сфері водних ресурсів винні отримали штрафи на суму 2 мільйони 782 тисяч 503 гривні шкоди.

У Держекоінспекції нарахували 130 тисяч гривень шкоди за браконьєрство.

За недотримання законодавства у галузі рибних ресурсів шкода – 8 мільйонів 295 тисяч 786 грн, природно-заповідний фонд – 228 тисяч 753.

Порушникам пред’явили претензій на 1 мільйон 267 тисяч 96 гривень за забруднення атмосферного повітря.

Найбільшої шкоди довкіллю завдали викиди в повітря забруднюючих речовин:

– ТзОВ «Віо Ойл» – 420 тисяч 359 гривень;
– ТзОВ «Кроноспан» – 278 тисяч 489 гривень:
– ТзОВ «Українська теплогенеруюча компанія ЕСКО-Волинь» – 206 тисяч 285 гривень.

Інспектори розрахували 44 мільйони 645 тисяч 73 гривень збитків за шкоду завдану рослинному світу.

Зокрема резонансі порушення виявили у Ковельському районі, де працівники ДЕІ спільно з працівниками Ковельського відділу поліції виявили незаконну рубку дерев і нарахували 6 мільйонів 146 тисяч 373 гривні збитків.

У Ківерцівському районі екоінспектори нарахували 1 мільйон 850 тисяч збитків за незаконно зрізані дерева.

Через незаконний видобуток надр на території Волині збитки становлять 37 мільйонів 362 тисячі 7 гривень.

Шкода завдана державі внаслідок порушення законодавства у сфері земельних ресурсів – 2 мільйони 297 тисяч 618, землі водного фонду – 27 тисяч 338 грн.

35 матеріалів перевірок передали до правоохоронних органів.

Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: підприємтсва, порушення, екологія, Кроноспан, Держекоінспекція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин, який крав з чужої кредитної картки гроші, сидітиме у тюрмі
Сьогодні, 19:40
Назвали три підприємства, які на Волині найбільше забруднювали повітря у 2020-му
Сьогодні, 19:16
Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 15 грудня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку рятувальники через вікно потрапили до квартири, щоб відчинити двері хворій жінці
Сьогодні, 18:46
Поліція Волині розшукує сина пастора релігійної громади
Сьогодні, 18:30
Схожі новини
Волинянина оштрафували за порушення правил полювання Волинянина оштрафували за порушення правил полювання
19 жовтень, 20:15
Понад 100 волинян оштрафували за порушення екологічного законодавства Понад 100 волинян оштрафували за порушення екологічного законодавства
12 жовтень, 22:23
Атовець і член партії Гриценка очолив Держекоінспекцію на Волині Атовець і член партії Гриценка очолив Держекоінспекцію на Волині
31 січень, 10:10
Гунчик наполягає, щоб екологічна інспекція активніше притягувала порушників до відповідальності Гунчик наполягає, щоб екологічна інспекція активніше притягувала порушників до відповідальності
28 грудень, 2015, 12:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин, який крав з чужої кредитної картки гроші, сидітиме у тюрмі
Сьогодні, 19:40
 0
Назвали три підприємства, які на Волині найбільше забруднювали повітря у 2020-му
Сьогодні, 19:16
 0
Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 15 грудня
Сьогодні, 19:00
 0
У Луцьку рятувальники через вікно потрапили до квартири, щоб відчинити двері хворій жінці
Сьогодні, 18:46
 0
Поліція Волині розшукує сина пастора релігійної громади
Сьогодні, 18:30
 0
Медіа
відео
1/8