Стерилізація тварин, огорожа цвинтаря: оголосили переможців проєктів громадського бюджету Нововолинська﻿





Про це інформують на сайті



Загалом у конкурсі взяли участь 13 проєктів. До переліку переможців увійшли 10 громадських ініціатив, які за результатами голосування набрали найбільшу кількість голосів. Серед них:



- “Стерилізація та вакцинація собак та котів у м. Нововолинську для попередження збільшення популяції тварин-безхатьків на вулицях міста” (26%, 132 Голосів);

- “Мультимедійні технології в освіті – інвестиція в майбутнє” (24%, 122 Голосів;

- “Реконструкція пандуса на амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 4 в м. Нововолинську” (15%, 75 Голосів);

- “Здорові діти – здорова нація” (12%, 61 Голосів);

- “Придбання в школи міста макетів масо-габаритних автоматів Калашникова” (ММГ АК не відноситься до поняття зброя) (7%, 35 Голосів);

- “Стіни не мовчать. Створення першого сучасного муралу професійними вуличними художниками та молоді Нововолинська” (5%, 27 Голосів);

- “Закупівля спортивного інвентарю для вихованців спортивного клубу “Борець” (4%, 19 Голосів);

- Встановлення дитячого майданчика для Нововолинського ІРЦ” (3%, 18 Голосів);

- “Онлайн.21” (2%, 10 Голосів);

- “Огорожа цвинтаря села Гряди як вираз шани померлим” (2%, 10 Голосів).



Загалом на реалізацію проєктів передбачили 500 тисяч гривень. Фінансування кожного становитиме майже 50 тисяч гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Робоча група на засіданні 15 грудня оголосила переможців проєктів, які отримають фінансування з міського бюджету на реалізацію своїх ініціатив у 2021 році.Про це інформують на сайті Нововолинської міської ради Загалом у конкурсі взяли участь 13 проєктів. До переліку переможців увійшли 10 громадських ініціатив, які за результатами голосування набрали найбільшу кількість голосів. Серед них:- “Стерилізація та вакцинація собак та котів у м. Нововолинську для попередження збільшення популяції тварин-безхатьків на вулицях міста” (26%, 132 Голосів);- “Мультимедійні технології в освіті – інвестиція в майбутнє” (24%, 122 Голосів;- “Реконструкція пандуса на амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 4 в м. Нововолинську” (15%, 75 Голосів);- “Здорові діти – здорова нація” (12%, 61 Голосів);- “Придбання в школи міста макетів масо-габаритних автоматів Калашникова” (ММГ АК не відноситься до поняття зброя) (7%, 35 Голосів);- “Стіни не мовчать. Створення першого сучасного муралу професійними вуличними художниками та молоді Нововолинська” (5%, 27 Голосів);- “Закупівля спортивного інвентарю для вихованців спортивного клубу “Борець” (4%, 19 Голосів);- Встановлення дитячого майданчика для Нововолинського ІРЦ” (3%, 18 Голосів);- “Онлайн.21” (2%, 10 Голосів);- “Огорожа цвинтаря села Гряди як вираз шани померлим” (2%, 10 Голосів).Загалом на реалізацію проєктів передбачили 500 тисяч гривень. Фінансування кожного становитиме майже 50 тисяч гривень.

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