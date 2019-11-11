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Стерилізація тварин, огорожа цвинтаря: оголосили переможців проєктів громадського бюджету Нововолинська﻿

Стерилізація тварин, огорожа цвинтаря: оголосили переможців проєктів громадського бюджету Нововолинська﻿
Робоча група на засіданні 15 грудня оголосила переможців проєктів, які отримають фінансування з міського бюджету на реалізацію своїх ініціатив у 2021 році.

Про це інформують на сайті Нововолинської міської ради.

Загалом у конкурсі взяли участь 13 проєктів. До переліку переможців увійшли 10 громадських ініціатив, які за результатами голосування набрали найбільшу кількість голосів. Серед них:

- “Стерилізація та вакцинація собак та котів у м. Нововолинську для попередження збільшення популяції тварин-безхатьків на вулицях міста” (26%, 132 Голосів);
- “Мультимедійні технології в освіті – інвестиція в майбутнє” (24%, 122 Голосів;
- “Реконструкція пандуса на амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 4 в м. Нововолинську” (15%, 75 Голосів);
- “Здорові діти – здорова нація” (12%, 61 Голосів);
- “Придбання в школи міста макетів масо-габаритних автоматів Калашникова” (ММГ АК не відноситься до поняття зброя) (7%, 35 Голосів);
- “Стіни не мовчать. Створення першого сучасного муралу професійними вуличними художниками та молоді Нововолинська” (5%, 27 Голосів);
- “Закупівля спортивного інвентарю для вихованців спортивного клубу “Борець” (4%, 19 Голосів);
- Встановлення дитячого майданчика для Нововолинського ІРЦ” (3%, 18 Голосів);
- “Онлайн.21” (2%, 10 Голосів);
- “Огорожа цвинтаря села Гряди як вираз шани померлим” (2%, 10 Голосів).

Загалом на реалізацію проєктів передбачили 500 тисяч гривень. Фінансування кожного становитиме майже 50 тисяч гривень.

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Теги: Нововолинськ, ініціатива, бюджет, проект
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