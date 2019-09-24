Розрахувався копійками: в Одесі водій маршрутки побив пасажира





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Житель Одеси звернувся до мерії, зазначивши, що 15 грудня близько 7:30 водій 214-ї маршрутки на вулиці Декабристів через оплату проїзду копійками напав на нього зі спини.



Він зауважив, що водій розсік йому перенісся і порвав одяг.



Відтак, тепер в інциденті буде розбиратися Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради. Питання планують вирішити до 14 січня 2021 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі водій маршрутки напав на пасажира, який розрахувався за проїзд дрібними монетами.Про повідомляє Еспрессо Житель Одеси звернувся до мерії, зазначивши, що 15 грудня близько 7:30 водій 214-ї маршрутки на вулиці Декабристів через оплату проїзду копійками напав на нього зі спини.Він зауважив, що водій розсік йому перенісся і порвав одяг.Відтак, тепер в інциденті буде розбиратися Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради. Питання планують вирішити до 14 січня 2021 року.

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