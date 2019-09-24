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Розрахувався копійками: в Одесі водій маршрутки побив пасажира

Розрахувався копійками: в Одесі водій маршрутки побив пасажира
В Одесі водій маршрутки напав на пасажира, який розрахувався за проїзд дрібними монетами.

Про повідомляє Еспрессо.

Житель Одеси звернувся до мерії, зазначивши, що 15 грудня близько 7:30 водій 214-ї маршрутки на вулиці Декабристів через оплату проїзду копійками напав на нього зі спини.

Він зауважив, що водій розсік йому перенісся і порвав одяг.

Відтак, тепер в інциденті буде розбиратися Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради. Питання планують вирішити до 14 січня 2021 року.

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Теги: монети, водій, маршрутка, Одеса, конфлікт
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Коментарі 1
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Та тих маршрутчиків треба лупити
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