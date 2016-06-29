На Волині декілька сіл залишились без інтернету, бо злодії вкрали кабель

Вночі поблизу села Любязь Любешівського району поліцейські затримали двох 17-річних хлопців, котрі викрали понад 200 метрів підземного кабелю.Він забезпечував функціонування телефонного зв’язку та Інтернету декількох населених пунктів. Сума заданих матеріальних збитків становить майже 20 тис. грн, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Згодом за місцем їх проживання поліцейські вилучили низку речових доказів, зокрема, частини різноманітного кабелю та металошукач. У правоохоронців є підстави вважати, що неповнолітні можуть бути причетні до вчинення інших аналогічних злочинів на території району.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 ч.2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на крадіжку, вчинений групою осіб.