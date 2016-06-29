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На Волині декілька сіл залишились без інтернету, бо злодії вкрали кабель

На Волині декілька сіл залишились без інтернету, бо злодії вкрали кабель
Вночі поблизу села Любязь Любешівського району поліцейські затримали двох 17-річних хлопців, котрі викрали понад 200 метрів підземного кабелю.

Він забезпечував функціонування телефонного зв’язку та Інтернету декількох населених пунктів. Сума заданих матеріальних збитків становить майже 20 тис. грн, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Згодом за місцем їх проживання поліцейські вилучили низку речових доказів, зокрема, частини різноманітного кабелю та металошукач. У правоохоронців є підстави вважати, що неповнолітні можуть бути причетні до вчинення інших аналогічних злочинів на території району.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 ч.2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на крадіжку, вчинений групою осіб.



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Теги: крадіжка, кабель, неповнолітні
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