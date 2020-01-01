Екологи порадили, як діяти волинянам, які виявили несанкціоноване сміттєзвалище





Про це йдеться на сторінці Державної екологічної інспекції у Волинській області у фейсбуці.



Громадянин, який виявив сміттєзвалище має вказати його місцезнаходження, зафіксувати несанкціоноване звалище з відходами на фото або відео, надіслати звернення на електронну пошту



У Держекоінспекції зареєструють звернення та проведуть перевірку вказаної локації.



За незаконне розміщення відходів передбачена адміністративна відповідальність за статтею 82 КУпАП – штраф 340 – 1360 гривень для громадян, для посадових осіб, громадян суб'єктів підприємницької діяльності від 850 до 1700 грн.



У разі виявлення забруднення відходами води та ґрунтів, засмічення

лісів з порушників також стягнуть збитки за шкоду довкіллю. Якщо винних не встановлять тоді Інспекція звертається до правоохоронних органів для початку розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадянам, які на території Волинської області виявили стихійне сміттєзвалище радять звертатися до Державної екологічної інспекції.Про це йдеться на сторінці Державної екологічної інспекції у Волинській області у фейсбуці.Громадянин, який виявив сміттєзвалище має вказати його місцезнаходження, зафіксувати несанкціоноване звалище з відходами на фото або відео, надіслати звернення на електронну пошту [email protected] або телефонувати за номером "гарячої лінії" (0332) 72-33-96.У Держекоінспекції зареєструють звернення та проведуть перевірку вказаної локації.За незаконне розміщення відходів передбачена адміністративна відповідальність за статтею 82 КУпАП – штраф 340 – 1360 гривень для громадян, для посадових осіб, громадян суб'єктів підприємницької діяльності від 850 до 1700 грн.У разі виявлення забруднення відходами води та ґрунтів, засміченнялісів з порушників також стягнуть збитки за шкоду довкіллю. Якщо винних не встановлять тоді Інспекція звертається до правоохоронних органів для початку розслідування.

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