вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Екологи порадили, як діяти волинянам, які виявили несанкціоноване сміттєзвалище

Екологи порадили, як діяти волинянам, які виявили несанкціоноване сміттєзвалище
Громадянам, які на території Волинської області виявили стихійне сміттєзвалище радять звертатися до Державної екологічної інспекції.

Про це йдеться на сторінці Державної екологічної інспекції у Волинській області у фейсбуці.

Громадянин, який виявив сміттєзвалище має вказати його місцезнаходження, зафіксувати несанкціоноване звалище з відходами на фото або відео, надіслати звернення на електронну пошту [email protected] або телефонувати за номером "гарячої лінії" (0332) 72-33-96.

У Держекоінспекції зареєструють звернення та проведуть перевірку вказаної локації.

За незаконне розміщення відходів передбачена адміністративна відповідальність за статтею 82 КУпАП – штраф 340 – 1360 гривень для громадян, для посадових осіб, громадян суб'єктів підприємницької діяльності від 850 до 1700 грн.

У разі виявлення забруднення відходами води та ґрунтів, засмічення
лісів з порушників також стягнуть збитки за шкоду довкіллю. Якщо винних не встановлять тоді Інспекція звертається до правоохоронних органів для початку розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сміттєзвалище, Волинь, екологія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Екологи порадили, як діяти волинянам, які виявили несанкціоноване сміттєзвалище
Сьогодні, 22:07
У волинському місті – вечірня аварія. ФОТО
Сьогодні, 21:36
На Волині судили двох молодиків, які побили і пограбували 13-річного хлопця
Сьогодні, 21:18
В монастирі на Волині видали книгу про чернече життя
Сьогодні, 20:40
Відгукнулися знайомі чоловіка, якого безпорадним знайшли за тисячу кілометрів від Волині
Сьогодні, 20:06
Схожі новини
Волинян просять допомогти з підрахунком бобрів Волинян просять допомогти з підрахунком бобрів
25 листопад, 04:17
Понад 100 волинян оштрафували за порушення екологічного законодавства Понад 100 волинян оштрафували за порушення екологічного законодавства
12 жовтень, 22:23
Волинянин побудував для сім'ї сучасний будинок з екологічно чистих матеріалів Волинянин побудував для сім'ї сучасний будинок з екологічно чистих матеріалів
23 березень, 09:30
Атовець і член партії Гриценка очолив Держекоінспекцію на Волині Атовець і член партії Гриценка очолив Держекоінспекцію на Волині
31 січень, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині шукають працівників на зарплату від 12 до 30 тисяч гривень. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 15:32
 1
Екологи порадили, як діяти волинянам, які виявили несанкціоноване сміттєзвалище
Сьогодні, 22:07
 0
У волинському місті – вечірня аварія. ФОТО
Сьогодні, 21:36
 0
На Волині судили двох молодиків, які побили і пограбували 13-річного хлопця
Сьогодні, 21:18
 0
В монастирі на Волині видали книгу про чернече життя
Сьогодні, 20:40
 0
Медіа
відео
1/8