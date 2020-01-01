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Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
12 047 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 17 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 594 дитини та 535 медпрацівників.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 17 грудня.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 2 997 осіб;
летальних випадків – 252;
одужало – 12 939 осіб;
здійснили тестувань за добу – 65 561 (зокрема методом ПЛР – 41 733, методом ІФА – 23 828).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 931 751 особа;
одужало – 548 356 осіб;
летальних випадків – 15 996;
провели ПЛР-тестувань – 5 167 122.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 512), Одеській (1 064), Запорізькій (858), Київській (626) та Чернігівській (587) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 96 672 випадки;
Вінницька область – 20 319 випадків;
Волинська область – 29 390 випадків;
Дніпропетровська область – 50 894 випадки;
Донецька область – 30 896 випадків;
Житомирська область – 35 157 випадків;
Закарпатська область – 26 685 випадків;
Запорізька область – 44 693 випадки;
Івано-Франківська область – 41 356 випадків;
Київська область – 50 666 випадків;
Кіровоградська область – 7 515 випадків;
Луганська область – 8 359 випадків;
Львівська область – 55 291 випадок;
Миколаївська область – 25 287 випадків;
Одеська область – 61 038 випадків;
Полтавська область – 30 783 випадки;
Рівненська область – 37 417 випадків;
Сумська область – 36 599 випадків;
Тернопільська область – 31 874 випадки;
Харківська область – 63 732 випадки;
Херсонська область – 14 858 випадків;
Хмельницька область – 35 632 випадки;
Черкаська область – 33 254 випадки;
Чернівецька область – 37 467 випадків;
Чернігівська область – 25 917 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика, МОЗ
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