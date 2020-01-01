Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу





Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 17 грудня.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 2 997 осіб;

летальних випадків – 252;

одужало – 12 939 осіб;

здійснили тестувань за добу – 65 561 (зокрема методом ПЛР – 41 733, методом ІФА – 23 828).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 931 751 особа;

одужало – 548 356 осіб;

летальних випадків – 15 996;

провели ПЛР-тестувань – 5 167 122.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 512), Одеській (1 064), Запорізькій (858), Київській (626) та Чернігівській (587) областях.



Кількість захворювань в регіонах:



м. Київ – 96 672 випадки;

Вінницька область – 20 319 випадків;

Волинська область – 29 390 випадків;

Дніпропетровська область – 50 894 випадки;

Донецька область – 30 896 випадків;

Житомирська область – 35 157 випадків;

Закарпатська область – 26 685 випадків;

Запорізька область – 44 693 випадки;

Івано-Франківська область – 41 356 випадків;

Київська область – 50 666 випадків;

Кіровоградська область – 7 515 випадків;

Луганська область – 8 359 випадків;

Львівська область – 55 291 випадок;

Миколаївська область – 25 287 випадків;

Одеська область – 61 038 випадків;

Полтавська область – 30 783 випадки;

Рівненська область – 37 417 випадків;

Сумська область – 36 599 випадків;

Тернопільська область – 31 874 випадки;

Харківська область – 63 732 випадки;

Херсонська область – 14 858 випадків;

Хмельницька область – 35 632 випадки;

Черкаська область – 33 254 випадки;

Чернівецька область – 37 467 випадків;

Чернігівська область – 25 917 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 047 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 17 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 594 дитини та 535 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 17 грудня.Також за минулу добу:госпіталізували – 2 997 осіб;летальних випадків – 252;одужало – 12 939 осіб;здійснили тестувань за добу – 65 561 (зокрема методом ПЛР – 41 733, методом ІФА – 23 828).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 931 751 особа;одужало – 548 356 осіб;летальних випадків – 15 996;провели ПЛР-тестувань – 5 167 122.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 512), Одеській (1 064), Запорізькій (858), Київській (626) та Чернігівській (587) областях.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 96 672 випадки;Вінницька область – 20 319 випадків;Волинська область – 29 390 випадків;Дніпропетровська область – 50 894 випадки;Донецька область – 30 896 випадків;Житомирська область – 35 157 випадків;Закарпатська область – 26 685 випадків;Запорізька область – 44 693 випадки;Івано-Франківська область – 41 356 випадків;Київська область – 50 666 випадків;Кіровоградська область – 7 515 випадків;Луганська область – 8 359 випадків;Львівська область – 55 291 випадок;Миколаївська область – 25 287 випадків;Одеська область – 61 038 випадків;Полтавська область – 30 783 випадки;Рівненська область – 37 417 випадків;Сумська область – 36 599 випадків;Тернопільська область – 31 874 випадки;Харківська область – 63 732 випадки;Херсонська область – 14 858 випадків;Хмельницька область – 35 632 випадки;Черкаська область – 33 254 випадки;Чернівецька область – 37 467 випадків;Чернігівська область – 25 917 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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