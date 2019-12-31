Розповіли, як можна перевірити легальність новорічної ялинки





Перевірки будуть проводити спільно з працівниками поліції та громадськими інспекторами з охорони довкілля, – повідомляє пресслужба екоінспекторів.



Окрім того, аби не допустити незаконну торгівлю новорічних ялинок правоохоронці будуть здійснювати перевірки місць їх реалізації.



Крім того, кожен може самостійно перевірити легальність придбаної ялинки. Для цього потрібно ввести номер із самоклейної етикетки (або бирки), яка прикріплена до ялинки на сайті Державного лісового агентства України за



Якщо інформація на сайті відсутня – дерево могло бути зрубане незаконно.



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