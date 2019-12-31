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Розповіли, як можна перевірити легальність новорічної ялинки

Розповіли, як можна перевірити легальність новорічної ялинки
Працівники Державної екологічної інспекції у Волинській області посилять заходи державного нагляду під час заготівлі та реалізації хвойних насаджень, спрямованих на охорону лісів від незаконних рубок та дотримання вимог законодавства.

Перевірки будуть проводити спільно з працівниками поліції та громадськими інспекторами з охорони довкілля, – повідомляє пресслужба екоінспекторів.

Окрім того, аби не допустити незаконну торгівлю новорічних ялинок правоохоронці будуть здійснювати перевірки місць їх реалізації.

Крім того, кожен може самостійно перевірити легальність придбаної ялинки. Для цього потрібно ввести номер із самоклейної етикетки (або бирки), яка прикріплена до ялинки на сайті Державного лісового агентства України за ПОСИЛАННЯМ.

Якщо інформація на сайті відсутня – дерево могло бути зрубане незаконно.

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Теги: новорічна ялинка, ліс, новий рік, свято, екоіспекці, перевірка
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