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«Jingle bells», «Let it snow» та інші зимові хіти: у Луцьку відбудеться атмосферний «Різдвяний Jazz»

«Jingle bells», «Let it snow» та інші зимові хіти: у Луцьку відбудеться атмосферний «Різдвяний Jazz»
У Луцьку відбудеться казковий «Різдвяний JAZZ» за участю відомих українських музикантів, які зберуться на одній сцені драмтеатру вже 4 січня, аби подарувати слухачам справжній смак свята із якісною джазовою музикою.

Про це повідомяють організатори дійства та запрошують швидше купувати квиточки, аби зробити свято Різдва ще більш казковим та вишуканим, насолоджуючись атмосферними хітами.

На сцені виступатимуть: лідери проекту ShockolaD, Анастасія Літвінюк та Ігор Гнидин, темпераментний контрабасист Сергій Федорчук, яскрава джазова вокалістка Юлія Швед та неповторний співак з Нігерії Пол Комолафе. Усі вони зберуться разом і заграють спеціальну джазову програму улюблених світових хітів «Різдвяний Jazz».

У програмі звучатимуть пісні, відомі на весь світ: «Christmas song», «Jingle bells», «Let it snow», «Silent night», «White Christmas», «Santa baby», «Winter wonderland», «It’s beginning to look a lot like Christmas» та інші.

«Ви маєте це почути! Нехай Ваше Різдво асоціюється не лише з гірляндами та кутею», – жартують організатори.

Концерт відбудеться 4 січня 2021 року у Волинському обласному музично-драматичному театрі іметі Т.Г. Шевченка, початок о 19:00.

Концерт відбудеться із дотриманням усіх карантинних норм та правил.
Квитки можна придбати ТУТ або ж у касі драмтеатру.



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Теги: Луцьк, джаз, концерт, Різдво
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