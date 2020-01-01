Авіакатастрофа Ан-26 під Чугуєвом: повідомили про підозру командувачу Повітряних сил та керівництву частини





Про це сказав на брифінгу начальник відділу ДБР Вадим Приймачок, - пише ТСН.



Він додав, що поки це не всі встановлені особи, які обґрунтовано підозрюються у допущені порушення у своїй службовій діяльності під час організації зазначених польотів. Так, ДБР підозрює Командувача Повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова в недбалому ставленні до організації польотів. Крім того, повідомлено про підозру керівнику польотами військової частини аеродрому в Чугуєві, а також командиру частини, який затвердив план польотів з порушеннями.



Приймачок зазначив, що вони допустили порушення як на стадії підготовки польоту АН26, так і під час катастрофи. Зокрема, встановлено, що на борт літака були допущені сторонні особи, а саме курсанти-льотчики, що не мали досвіду в керуванні літаком. За словами Вадима Пріймачка, командир літака також не мав навичок керування літаком в нічний час.



Провину підозрюваних підтверджують результати проведеної експертизи. Але зараз немає процесуальних підстав для затримання Дроздова та інших двох підозрюваних.



Нагадаємо, тВ'ячеславу Золочевському. Ще один помер у лікарні. Урядова комісія з розслідування авіакатастрофи Ан-26, 22 жовтня,





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У справі авіатрощі Ан-26 під Чугуєвом, в якій загинули курсанти, Державне бюро розслідувань сьогодні, 18 грудня, оголосило підозри причетним.Про це сказав на брифінгу начальник відділу ДБР, - пише ТСН.Він додав, що поки це не всі встановлені особи, які обґрунтовано підозрюються у допущені порушення у своїй службовій діяльності під час організації зазначених польотів. Так, ДБР підозрює Командувача Повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова в недбалому ставленні до організації польотів. Крім того, повідомлено про підозру керівнику польотами військової частини аеродрому в Чугуєві, а також командиру частини, який затвердив план польотів з порушеннями.Приймачок зазначив, що вони допустили порушення як на стадії підготовки польоту АН26, так і під час катастрофи. Зокрема, встановлено, що на борт літака були допущені сторонні особи, а саме курсанти-льотчики, що не мали досвіду в керуванні літаком. За словами Вадима Пріймачка, командир літака також не мав навичок керування літаком в нічний час.Провину підозрюваних підтверджують результати проведеної експертизи. Але зараз немає процесуальних підстав для затримання Дроздова та інших двох підозрюваних.Нагадаємо, т рагедія сталася 25 вересня . Це був тренувальний політ - на судні перебували екіпаж і курсанти університету повітряних сил. Вижити вдалося одному хлопцю -. Ще один помер у лікарні. Урядова комісія з розслідування авіакатастрофи Ан-26, 22 жовтня, встановила причини аварії - це помилки пілотів, технічні несправності літака, а саме відмова системи ПРТ-24 (система "граничного регулювання температури").

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