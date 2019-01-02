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Медики з Волині влаштували новорічний флешмоб для маленьких пацієнтів. ФОТО

Медики з Волині влаштували новорічний флешмоб для маленьких пацієнтів. ФОТО
У дитячій поліклініці Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання влаштували новорічний флешмоб для пацієнтів.

Про це повідомляють на сторінці Ковельського МТМО у фейсбуці.

Усі працівники поліклініки – від реєстратури до лікарів на прийомі – зустрічали дітей у новорічних аксесуарах.

«В цей похмурий зимовий дощовий день наші маленькі пацієнти нагадали нам, що щастя криється в простих речах – у посмішках. Тому ми хочемо передати цю естафету усім колегам Ковельського МТМО. Давайте дарувати посмішки, бо сміх – найкращі ліки. А нашим маленьким пацієнтам і всім ковельчанам хочемо побажати знайти під подушкою омріяні подарунки, а під ялинкою – 1 мішок любові, 2 – щастя і 3 мішки здоров'я», – йдеться у дописі ініціаторів флешмобу.

Медики з Волині влаштували новорічний флешмоб для маленьких пацієнтів. ФОТО
Медики з Волині влаштували новорічний флешмоб для маленьких пацієнтів. ФОТО
Медики з Волині влаштували новорічний флешмоб для маленьких пацієнтів. ФОТО
Медики з Волині влаштували новорічний флешмоб для маленьких пацієнтів. ФОТО
Медики з Волині влаштували новорічний флешмоб для маленьких пацієнтів. ФОТО
Медики з Волині влаштували новорічний флешмоб для маленьких пацієнтів. ФОТО
Медики з Волині влаштували новорічний флешмоб для маленьких пацієнтів. ФОТО
Медики з Волині влаштували новорічний флешмоб для маленьких пацієнтів. ФОТО
Медики з Волині влаштували новорічний флешмоб для маленьких пацієнтів. ФОТО
Медики з Волині влаштували новорічний флешмоб для маленьких пацієнтів. ФОТО
Медики з Волині влаштували новорічний флешмоб для маленьких пацієнтів. ФОТО
Медики з Волині влаштували новорічний флешмоб для маленьких пацієнтів. ФОТО
Медики з Волині влаштували новорічний флешмоб для маленьких пацієнтів. ФОТО
Медики з Волині влаштували новорічний флешмоб для маленьких пацієнтів. ФОТО
Медики з Волині влаштували новорічний флешмоб для маленьких пацієнтів. ФОТО
Медики з Волині влаштували новорічний флешмоб для маленьких пацієнтів. ФОТО
Медики з Волині влаштували новорічний флешмоб для маленьких пацієнтів. ФОТО
Медики з Волині влаштували новорічний флешмоб для маленьких пацієнтів. ФОТО
Медики з Волині влаштували новорічний флешмоб для маленьких пацієнтів. ФОТО

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Теги: флешмоб, Ковель, Новий рік, діти, поліклініка
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