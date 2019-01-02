Медики з Волині влаштували новорічний флешмоб для маленьких пацієнтів. ФОТО

У дитячій поліклініці Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання влаштували новорічний флешмоб для пацієнтів.Про це повідомляють на сторінці Ковельського МТМО у фейсбуці.Усі працівники поліклініки – від реєстратури до лікарів на прийомі – зустрічали дітей у новорічних аксесуарах.«В цей похмурий зимовий дощовий день наші маленькі пацієнти нагадали нам, що щастя криється в простих речах – у посмішках. Тому ми хочемо передати цю естафету усім колегам Ковельського МТМО. Давайте дарувати посмішки, бо сміх – найкращі ліки. А нашим маленьким пацієнтам і всім ковельчанам хочемо побажати знайти під подушкою омріяні подарунки, а під ялинкою – 1 мішок любові, 2 – щастя і 3 мішки здоров'я», – йдеться у дописі ініціаторів флешмобу.