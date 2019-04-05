Замінили на сувеніри: у пасажира волинського потяга вкрали велику суму грошей





Про це повідомляє



Як зазначається, чоловік їхав з Києва у Ковель. Крадіжка сталася в ніч на 17 грудня, коли постраждалий заснув у купе.



Гроші вийняли з сумки та замінили на сувенірні купюри.



Відомо, що у постраждалого вкрали близько 12 тисяч доларів.

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