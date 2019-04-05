Замінили на сувеніри: у пасажира волинського потяга вкрали велику суму грошей
Сьогодні, 21:15
У потязі «Київ-Ковель» в пасажира вкрали велику суму коштів.
Про це повідомляє ІА Волинські Новини, посилаючись на власні джерела.
Як зазначається, чоловік їхав з Києва у Ковель. Крадіжка сталася в ніч на 17 грудня, коли постраждалий заснув у купе.
Гроші вийняли з сумки та замінили на сувенірні купюри.
Відомо, що у постраждалого вкрали близько 12 тисяч доларів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ІА Волинські Новини, посилаючись на власні джерела.
Як зазначається, чоловік їхав з Києва у Ковель. Крадіжка сталася в ніч на 17 грудня, коли постраждалий заснув у купе.
Гроші вийняли з сумки та замінили на сувенірні купюри.
Відомо, що у постраждалого вкрали близько 12 тисяч доларів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Замінили на сувеніри: у пасажира волинського потяга вкрали велику суму грошей
Сьогодні, 21:15
Як у Ковелі відзначатимуть зимові свята. ПРОГРАМА
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода на Волині завтра, у День святого Миколая
Сьогодні, 20:00
На Волині змінили підходи до тестування на COVID-19
Сьогодні, 19:01