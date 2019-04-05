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Замінили на сувеніри: у пасажира волинського потяга вкрали велику суму грошей

Замінили на сувеніри: у пасажира волинського потяга вкрали велику суму грошей
У потязі «Київ-Ковель» в пасажира вкрали велику суму коштів.

Про це повідомляє ІА Волинські Новини, посилаючись на власні джерела.

Як зазначається, чоловік їхав з Києва у Ковель. Крадіжка сталася в ніч на 17 грудня, коли постраждалий заснув у купе.

Гроші вийняли з сумки та замінили на сувенірні купюри.

Відомо, що у постраждалого вкрали близько 12 тисяч доларів.

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Теги: потяг, крадіжка
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